Открытый каток на набережной Хабаровска самый большой на Дальнем Востоке. В прошедшие выходные на ледовой площадке стадиона им.Ленина собралось более десяти тысяч человек. Среди гостей был и губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Сергей Иванович с удовольствием покатался на коньках и пообщался с хабаровчанами. За новогодним настроением на набережную приходят и взрослые, и дети. Но мало кто знает, какой серьезный труд стоит за заливкой и содержанием ледяного зеркала катка.

В шесть часов утра начинается рабочий день сотрудников КГУП «Недвижимость», которые задействованы на заливке ледяной площадки. Ранним утром дальневосточная зима редко дарит такой комфортный температурный режим, как в этом году. Обычно каток начинают чистить, когда возле Амура по ощущениям минус тридцать с хвостиком. Очистив вручную площадку от снега и сколов льда, на каток выпускают специальную технику. В КГУП «Недвижимость» местные Кулибины из обычного поливомоечного автомобиля соорудили уникальную ледозаливочную машину, которая по своим техническим характеристикам значительно превосходит оригинал. В течение нескольких часов, до 10 утра, лед заливают и тщательно полируют. В результате каждое утро народный каток встречает гостей набережной сказочным по своей красоте зеркальным блеском.

— Залить ледовую площадку, выплавить щели, выровнять горизонты катка, – это лишь часть большой работы, — подчеркивает заместитель директора КГУП «Недвижимость» по развитию стадиона им.Ленина Александр Павлинов. – Особого пристального внимания требует эксплуатация и содержание масштабной ледовой площадки, общая площадь которой более 7 тысяч кв.метров. Площадь всего катка набережной со всей прилегающей инфраструктурой составляет более 18 тысяч кв.метров. За содержанием этого масштабного хозяйства стоит кропотливый ежедневный труд сотрудников предприятия.

Каток на стадионе им.Ленина действительно стал народным. Это уникальный на Дальнем Востоке социальный проект, участниками которого становятся хабаровчане всех возрастов. Сюда приходят все, кто любит спорт и здоровый образ жизни.

В прошлом году на народном катке появилась добрая традиция- встречать Новый год вместе. В этом году 31 декабря набережная Хабаровска вновь приглашает всех на народный каток. В новогоднюю ночь гостей набережной будут развлекать Дед Мороз и Снегурочка, а также участник творческих коллективов города. Под бой курантов на большом экране катка будет прямое включение новогоднего поздравления президента России.