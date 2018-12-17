Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток. Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы от Хабаровского края Борис Гладких. Парламентарий считает, что присвоение статуса столицы ДФО Владивостоку – это аванс, который еще необходимо отработать, в первую очередь тем, кто взялся за эту инициативу.

Парламентарий отметил, что его, как жителя города такое решение не радует, и безусловно, передача статуса столицы ДФО Владивостоку – это аванс, который надо будет еще отработать, в первую очередь тем, кто взялся за эту инициативу. Что же касается экономического положения Хабаровска, то по мнению депутата, решение о переносе столицы, не ухудшит текущее положение. Город будет развиваться и работа с федеральными инструментами поддержки и финансирования не остановится.

— Хабаровск имеет большой опыт и потенциал, поэтому решение о переносе столицы не окажет существенного влияния на развитие города и региона в целом, — подчеркнул Борис Гладких. Депутат отметил, что на сегодняшний день в Хабаровске есть точки роста. В отличии от Владивостока более надежная коммунальная инфраструктура, улично-дорожная сеть, развитое благоустройство. — Мы смогли добиться этого и добьёмся новых результатов. Без таких серьезных вливаний с федерального центра, как это было сделано во Владивостоке. Наш город выглядит достойно, — отметил депутат.

Также Борис Гладких напомнил, что Хабаровск сегодня не просто развивается, но еще и помогает краю. Еще на стадии обсуждения этого вопроса, жители города, депутаты, общественность, СМИ высказали свое мнение и приложили все возможные усилия, чтобы Хабаровск остался центром ДФО. — На стадии обсуждения этого вопроса мы вместе сделали все чтобы Хабаровск остался центром ДФО, — подчеркнул Борис Гладких. — Важно, что именно в этот момент мы увидели, как активная часть городского и краевого сообщества отреагировала и сплотилась. В дальнейшем мы также цивилизованно и корректно будем высказывать свое мнение и по другим вопросам, — отметил депутат.