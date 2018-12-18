Воспитанники хабаровского ЦСБТ «Фантазия» стали победителями и призерами международного турнира по спортивным танцам «DANCE LIDER — 2018», который проходил во Владивостоке. КК «Феско Холл» принимал дуэты Камчатки, Хабаровского и Приморского краев, ЕАО, а также спортсменов из Китая. На счету воспитанников «Фантазии» 4 комплекта золотых медалей, 8 серебряных и 5 бронзовых.

Соревнования проходили в семи возрастных группах по европейской и латиноамериканской программам. Особый статус турниру придали судьи из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Симферополя. Также турнир обслуживали профессиональные судейские бригады ДФО.

— Для танцевально-спортивного клуба «Фантазия» это был завершающий старт уходящего 2018 года, который выдался не только очень напряженным, но и результативным. Наши пары выиграли большинство возрастных групп в первенствах края и ДФО, стали чемпионами страны, бронзовыми призерами первенства России и Европы, вице-чемпионами мира. На турнир во Владивосток не поехали первые номера в своих возрастных группах нашего клуба. Тем приятней, что наши дуэты завоевали 4 комплекта золотых медалей, 8 серебряных и 5 бронзовых, — рассказала директор ЦСБТ «Фантазия» Татьяна Снигур.

Из победителей и призеров стоит отметить: Ерёмина Мирона — Захарову Ангелину (7-9 лет, Е класс), Овис Дмитрия — Нугаеву Валерию (10-11 лет, Е класс), Никиту Устинова – Полину Дмитриенко (10-11 лет), Матренина Константина — Соскову Ульяну (14-15 лет).

С 4 января в ЦСБТ «Фантазия» начнутся зимние тренировочные сборы. А ближайшие соревнования по танцевальному спорту в Хабаровске состоятся 26-27 января. Спортсмены разыграют медали чемпионата и первенства ДФО во всех возрастных группах. Место проведения — УКСК стадиона им.Ленина (уточняется).