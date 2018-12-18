В Хабаровском крае накануне Нового года увеличили количество проверок магазинов, где незаконно продают алкоголь. Только на минувшей неделе сотрудники министерства торговли совместно с полицией провели 3 ночных рейда: два в Хабаровске и один в Советской Гавани. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

После обращений от жителей, в краевой столице проверили торговые точки на ул. Ленинградской 26, а также на Суворова 74. Магазины принадлежат индивидуальным предпринимателям, у которых нет лицензии на продажу алкоголя. Спиртное здесь реализовывали после 10 вечера, несмотря на запрет. В Центральном районе города бутылки с поддельными акцизными марками прятали под кассой, а также в коробках с продуктами. А в индустриальном районе, кроме большого объема нелегального спиртного, изъят этиловый раствор для наружного применения. Аналогичные флаконы конфискованы и в магазине города Советская Гавань.

— Накануне новогодних праздников спрос на алкоголь повышается, активизируются продажи, в том числе незаконные. Всё чаще при проверках магазинов мы стали пресекать продажу этилового спирта и других опасных для жизни настоек. Флаконы по 100 мл предприниматели продают по низким ценам. Это непищевая продукция, которую запрещено продавать в продуктовых магазинах. Все помнят массовое отравление в Иркутской области, которое привело к трагедии общероссийского масштаба. Поэтому задача всех контрольных структур не допустить повторения этих событий, — отметила заместитель начальника управления государственного контроля и лицензирования министерства Влада Ерофеева.

По ее словам, за хранение и розничную продажу алкоголя без лицензии максимальный штраф составляет 1 млн 200 тысяч рублей. Еще 15 тысяч рублей – это взыскание за розничную продажу этилового спирта.

По информации министерства торговли, на сегодняшний день в 66 населенных пунктах края (где проживает более 200 человек) нет ни одного лицензиата, тем не менее алкоголь там продают. Так, при проверке магазина в селе Таёжное Хабаровского района из нелегального оборота изъяты водка и коньяк с признаками подделки. В декабре из незаконного оборота изъято 120 литров спиртного.

Напомним, что всего с начала года в регионе изъято почти 50 тысяч литров алкогольной продукции. Это практически в 10 раз больше, чем в прошлом году за такой же период. Бороться с нелегальным оборотом помогает система ЕГАИС. Поставки продукции и продажи предприниматели обязаны фиксировать в специальной электронной системе.