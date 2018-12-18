В Хабаровском крае могут ввести лесные аукционы, на которых будут распределять участки для заготовителей древесины. Сейчас власти передают их в аренду потенциальным инвесторам с фиксированной ценой кубометра леса, которая в разы ниже рыночной. Предложение о создании экономически обоснованной системы выделения лесосек высказали на встрече с Сергеем Фургалом представители деловой общественности региона. Губернатор поручил проанализировать финансовую и юридическую сторону вопроса, после чего власти примут взвешенное решение. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Все лесозаготовки в нашем регионе абсолютно непрозрачны, — пожаловались руководители сразу нескольких предпринимательских объединений Хабаровского края. — Нет информации по характеристикам выделяемых делян, какими породами они засажены. Цена на переданный в аренду лес может отличаться в десятки и сотни раз от реальной. К примеру, кубометр, который оценивается для заготовителей в 60 рублей, на самом деле может продаваться за 600 рублей. Такая система подрывает основы конкуренции, а для региона – экономической безопасности.

Сергей Фургал заверил представителей бизнес-сообщества, что в ближайшее время в лесопромышленном комплексе края начнутся тотальные проверки. Сейчас формируется рабочая группа, в которую войдут представители надзорных органов и силовых структур. Они пошагово проинспектируют все звенья заготовительной цепочки.

— Вы, наверное, уже слышали, что мы создали цифровую карту всех заготовительных участков в нашем регионе, — сказал Сергей Фургал. – Теперь будем проверять, как крупные инвесторы выполняют условия, на которых получили в аренду лес. Пока ситуация в этой сфере удручающая. В крае слабо развита переработка древесины. А все доходы от отрасли полностью уходят на восстановление дорог, которые сами же заготовители и разбивают.

Между тем практика лесных аукционов для Хабаровского края вовсе не новая. Каждый год краевое управление лесами выставляет на конкурс небольшие деляны для предприятий малого и среднего бизнеса. К примеру, только в этом году ведомство провело 11 таких аукционов, по итогам которых заключено 170 договоров. В итоге от тендеров регион получит в казну 200 млн рублей дохода. В отношении же крупных заготовительных компаний подход пока ровно противоположный.

Напомним, что накануне в ходе Совета по правам человека на эту тему высказался Президент России Владимир Путин. Глава государства констатировал, что лесная отрасль сегодня сильно криминализирована. По его мнению, если не менять систему, то центральная часть страны и Дальний Восток могут остаться без лесов. Президент попросил подключиться к этому вопросу общественников «Народного фронта».

В свою очередь Минвостокразвития России уже выступило с инициативой ужесточить лесное законодательство. Ведомство предложило заключать договоры аренды лесных участков с предпринимателями и юрлицам при наличии двух обязательных условий. Первое – круглый лес может быть реализован арендатором участка в объеме не более 50% от всей произведенной продукции из древесины. Второе – объемы заготовки на арендуемом участке не должны быть ниже 70% от допустимого объема изъятия леса в течение двух календарных лет подряд. Новые правила призваны повысить долю переработки древесины, а также должны усилить контроль за деятельностью лесопромышленных предприятий.