Вопросы развития приграничного сотрудничества обсудил Губернатор края Сергей Фургал на встрече с новым Генконсулом КНР в Хабаровске.
По словам главы региона, Китай сегодня – один из главных партнеров Хабаровского края. Сотрудничество развивается как в экономической, так и в гуманитарной сферах. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
— Предприниматели наших стран давно знают друг друга, доверяют. Во многом поэтому торговля между приграничными территориями развивается, а бизнесмены активно обсуждают перспективы на деловых встречах. Мы не должны останавливаться только на торговле. Предлагаем инвесторам из Поднебесной совместные проекты в наших ТОСЭР. Я знаю, у китайского бизнеса есть интерес к сельскому хозяйству, глубокой переработке древесины. Мы готовы такие проекты реализовывать на нашей территории, — сказал Сергей Фургал.
Цуй Гоцзе подтвердил интерес китайского бизнеса к совместным проектам с российской стороной.
— Динамику развитию двусторонних отношений придают регулярные встречи руководителей наших государств. Совместные проекты выгодны для бизнеса и экономик территорий, которые получают дополнительные инвестиции и продукт с повышенной добавленной стоимостью. Так, мы наработали большой опыт в области тепличного овощеводства и готовы рассмотреть бизнес-проекты в этом направлении, — отметил Цуй Гоцзе.
Напомним, что новый Генкосул КНР в Хабаровске приступил к работе в конце августа 2018 года.
Эта запись была опубликована 18.12.2018в 20:49. В рубриках: Общество.
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