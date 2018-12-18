Вопросы развития приграничного сотрудничества обсудил Губернатор края Сергей Фургал на встрече с новым Генконсулом КНР в Хабаровске.

По словам главы региона, Китай сегодня – один из главных партнеров Хабаровского края. Сотрудничество развивается как в экономической, так и в гуманитарной сферах. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Предприниматели наших стран давно знают друг друга, доверяют. Во многом поэтому торговля между приграничными территориями развивается, а бизнесмены активно обсуждают перспективы на деловых встречах. Мы не должны останавливаться только на торговле. Предлагаем инвесторам из Поднебесной совместные проекты в наших ТОСЭР. Я знаю, у китайского бизнеса есть интерес к сельскому хозяйству, глубокой переработке древесины. Мы готовы такие проекты реализовывать на нашей территории, — сказал Сергей Фургал.

Цуй Гоцзе подтвердил интерес китайского бизнеса к совместным проектам с российской стороной.

— Динамику развитию двусторонних отношений придают регулярные встречи руководителей наших государств. Совместные проекты выгодны для бизнеса и экономик территорий, которые получают дополнительные инвестиции и продукт с повышенной добавленной стоимостью. Так, мы наработали большой опыт в области тепличного овощеводства и готовы рассмотреть бизнес-проекты в этом направлении, — отметил Цуй Гоцзе.

Напомним, что новый Генкосул КНР в Хабаровске приступил к работе в конце августа 2018 года.