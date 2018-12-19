В 2019 году в Хабаровском крае заканчивается срок действия 32 договоров, на основании которых предоставляются рыбопромысловые участки для организации любительского и спортивного рыболовства. В районах проживания более 145 тысяч жителей, для которых вылов тихоокеанских лососей является основой жизнедеятельности, этот вид рыболовства может оказаться недоступен. Причина в том, что соответствии с поручением Президента на период до вступления в силу федерального закона «О любительском рыболовстве» проведение конкурсов приостановлено. Данный ФЗ накануне был принят в третьем чтении, предполагается, что в законную силу он вступит только с 2020 года. Таким образом, рыбаки в Хабаровском крае в следующем году могут остаться без улова.

К решению вопроса подключился депутат Госдумы от Хабаровского края Борис Гладких. Парламентарий пояснил, что в соответствии с поручением Президента РФ от 05.09.2011 №ПР-2607 на период до вступления в силу федерального закона «О любительском рыболовстве» проведение конкурсов приостановлено. Данный федеральный закон принят в третьем чтении и в законную силу вступит предположительно в 2020 году. Если не решить вопрос с договорами, на следующий год у рыбаков на территории края будет ограничен доступ к востребованному ресурсу.

Представители края обратились к депутату Госдумы Борису Гладких с просьбой оказать содействие для решения сложившейся ситуации. А именно, внести изменения в законопроект «О любительском рыболовстве», которые предусматривали бы продление действия договоров до вступления в силу федерального закона.

— Через изменения федерального законодательства эту проблемы не решить. Необходимо урегулировать данные вопросы подзаконными актами. Мною направлены соответствующие обращения в Росрыболовство и Министерство сельского хозяйства РФ, — рассказал Борис Гладких.

Также, по словам депутата, существует еще одна проблема, связанная с ловлей рыбы на территории Хабаровского края. По его мнению, необходимо разрешить лов сетями в Охотском районе.

Отметим, для решения вышеперечисленных проблем у Бориса Гладких состоялся разговор и с одним из заместителей Федерального агентства по рыболовству. Как отметил депутат, у Росрыболовства есть понимание ситуации и совместно намечены пути решения. Работа в этом направлении продолжится.