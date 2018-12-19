Сергей Фургал подписал постановление, регламентирующее выплаты надбавок к пенсиям губернатора, членов краевого правительства, председателя Законодательной думы региона, а также всех краевых депутатов.

Глава региона подчеркнул, что данный шаг не является проявлением желания ограничить кого-либо из вышеуказанных категорий лиц в правах, а приводит в порядок нормативную базу. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Постановление, которое действовало до моего прихода, не выдерживает никакой критики. Я считаю его неправомерным. Такие высокие доплаты к пенсиям, которые были установлены краевой Думой ранее, недопустимы. Размер доплат к пенсиям сократится в два раза, а в некоторых случаях и больше, — сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Он также отметил, что при принятии нового постановления о пенсионных доплатах губернатору, членам правительства и региональным депутатам был просчитан эффект, который получит краевой бюджет. Так, экономия должна составить около 9 млн рублей в год.

Эти средства будут направлены на выполнение социальных обязательств, которые взяло на себя правительство Хабаровского края.

Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и распространяется как на тех, кто только собирается выйти на пенсию, так и вышедших ранее с 2018 года.