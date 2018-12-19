В Токио в рамках 14-го заседания российско-японской межправительственной комиссии подписано акционерное соглашение о присоединении японского консорциума к проекту по строительству и эксплуатации нового аэровокзального комплекса в Хабаровском аэропорту. Подписи под документом поставили председатель совета директоров АО «Хабаровский аэропорт» Константин Басюк и президент Sojitz Corporation Масайоши Фуджимото. Церемония проходила в присутствии Министра экономического развития РФ Максима Орешкина и Министра экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Консорциум японских компаний Sojitz Corp., JOIN и JATCO входит в уставный капитал АО «Международный аэропорт Хабаровск» (АО «МАХ») – 100% дочернего предприятия АО «Хабаровский аэропорт», приобретая долю в размере 10% его акций. Акционерным соглашением также предусмотрен опцион на увеличение доли консорциума японских компаний в АО «МАХ» до 25%+1 акция.

На первом этапе сотрудничества стороны реализуют проект по строительству нового терминала внутренних авиалиний и будут осуществлять его операционное управление. На втором этапе (2020-2023 гг.) предполагается строительство и последующее совместное управление новым терминалом международных авиалиний Хабаровского аэропорта.

— Подписанное соглашение — наш вклад в развитие российско-японских экономических отношений. Привлечение японских инвесторов, обладающих передовым опытом и технологиями аэропортового обслуживания, к развитию авиатранспортной инфраструктуры Дальнего Востока, безусловно, знаковое событие. Думаю, результаты нашей совместной работы будут со временем по достоинству оценены пассажирами аэропорта Хабаровск. Надеемся, что и другие российские и японские компании последуют нашему примеру и будут совместно осуществлять инвестиционные проекты на Дальнем Востоке Росси, — отметил Константин Басюк.

Напомним, что сейчас продолжается строительство нового терминала внутренних авиалиний пропускной способностью 3 млн. человек в год. Объем инвестиционных вложений в проект – 4,9 млрд. рублей. Из них 3,9 млрд. руб. — кредитные средства ВЭБ и АО «Фонд развития Дальнего Востока», 1 млрд. руб. – собственные средства российских и японских инвесторов. Генеральный подрядчик – турецкий консорциум ЛимакМаращстрой, имеющий большой международный опыт инфраструктурного строительства.

Готовность объекта на текущий момент составляет 50%. Закончены фундаментные и железобетонные работы, смонтирован металлический каркас здания, осуществляется монтаж остекления. Ведутся фасадные работы, устройство внутренних инженерных систем и коммуникаций, проводится обустройство привокзальной площади. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 3 квартал 2019 года.