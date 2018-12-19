Сегодня в Хабаровск вернулись 24 туриста, застрявших на о. Хайнань в Южном Китае. Еще на прошлой неделе они должны были вылететь домой, но не смогли из-за того, что туристическая компания не оплатила обратные билеты. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В минувшее воскресенье экстренное совещание на эту тему провел губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Власти региона решали вопрос по обратной доставке пассажиров. Предварительно удалось договориться с авиакомпанией «Аврора», которая была готова вернуть часть туристов, но в последний момент планы изменили. К ситуации подключилось объединение российских туроператоров «Турпомощь». Ассоциация оплатила услуги авиакомпании «Нордстар», которая и вывезла вторую группу хабаровских туристов.

— Всего на данный момент в Хабаровск вернулось 64 человека, — пояснил ситуацию заместитель министра культуры края – начальник управления по туризму Виталий Селюков. – По оперативным данным, сейчас на острове остаются еще около 120 туристов. Для контроля ситуации мы отправили туда нашего сотрудника, который будет координировать все действия по дальнейшей отправке людей домой. Есть несколько вариантов, как это сделать. Можно воспользоваться авиакомпанией «Аврора» или привлечь МЧС.

Напомним, что ситуация с застрявшими на Хайнане российскими туристами стала разворачиваться с начала декабря, когда авиакомпания «ИрАэро», выполнявшая по заказу туроператора «Жемчужная река» рейсы в Южный Китай, сообщила о приостановке полетов. Помимо хабаровчан с острова не смогли улететь жители Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Самары, Уфы, Казани и Кемерово. Однако 16 декабря 40 хабаровских пассажиров все же вернулись домой. «ИрАэро» вывезло тех, у кого на руках были обратные билеты. От перевозки остальных туристов из Хабаровского края авиаперевозчик отказался.