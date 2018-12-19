Власти Хабаровского края решили вопрос по доставке туристов, оставшихся на китайском острове Хайнань из-за возникших проблем у туроператора «Жемчужная река». Третью группу из 126 человек вывезет борт авиакомпании «Аврора». Рейс запланирован на 21 декабря. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— С авиакомпанией уже проведены переговоры. Объединение российских туроператоров «Турпомощь» полностью оплатило услуги перевозки. Теперь остается дождаться разрешения китайских властей на посадку в их аэропорту. Как только оно будет получено, всех хабаровчан доставят домой, — сообщил заместитель министра культуры края – начальник управления по туризму Виталий Селюков.

Он уточнил, что по решению губернатора на остров был направлен сотрудник краевого управления по туризму, который сейчас координирует вопросы возвращения. Людям предоставлено жилье, для них организовано питание. Паники среди пассажиров нет, все понимают сложившуюся ситуацию и ждут вылета.

Напомним, что первая группа хабаровских туристов вернулась с острова 16 декабря. Авиакомпания «ИрАэро», у которой был договор с туроператором «Жемчужная река», вывезла 40 пассажиров с обратными билетами на руках, после чего отказалась от дальнейших перевозок. Затем через ассоциацию «Турпомощь» удалось вернуть еще 24 человека. Сегодня они приземлились в хабаровском аэропорту. Третий рейс должен забрать оставшихся пассажиров.