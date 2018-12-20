Расширился перечень государственных услуг, которые можно получить в многофункциональных центрах. Гражданам помогут оформить документы еще трех видов. Речь идет о присвоении звания «Ветеран труда», постановке на учет детей в возрасте от 4 до 15 лет, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении, а также об обеспечении средствами реабилитации инвалидов и пожилых неработающих граждан без инвалидности. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Дополнительную справочную информацию можно получить по единому бесплатному номеру 8-800-100-4212.
Как напомнили в министерстве информационных технологий и связи края, сегодня в регионе действуют 16 филиалов, 1 дополнительный офис и 79 подразделений МФЦ. В режиме «одного окна» здесь предоставляются 532 услуги. В том числе: 57 – федеральных, 101 – краевая, 364 – муниципальных, а также 10 услуг иных организаций.
Эта запись была опубликована 20.12.2018в 19:36. В рубриках: Общество.
- Оставшихся на Хайнане хабаровских туристов доставят авиакомпанией «Аврора»
- Вторая группа из 24 хабаровских туристов вернулась с Хайнаня
- Консорциум японских инвесторов присоединится к строительству и эксплуатации нового терминала в Хабаровском аэропорту
- Более чем в два раза сокращены доплаты к пенсиям губернатора, членов правительства и депутатов краевой Думы
- Рыбаки в Хабаровском крае могут остаться без улова