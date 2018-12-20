Расширился перечень государственных услуг, которые можно получить в многофункциональных центрах. Гражданам помогут оформить документы еще трех видов. Речь идет о присвоении звания «Ветеран труда», постановке на учет детей в возрасте от 4 до 15 лет, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении, а также об обеспечении средствами реабилитации инвалидов и пожилых неработающих граждан без инвалидности. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Дополнительную справочную информацию можно получить по единому бесплатному номеру 8-800-100-4212.

Как напомнили в министерстве информационных технологий и связи края, сегодня в регионе действуют 16 филиалов, 1 дополнительный офис и 79 подразделений МФЦ. В режиме «одного окна» здесь предоставляются 532 услуги. В том числе: 57 – федеральных, 101 – краевая, 364 – муниципальных, а также 10 услуг иных организаций.