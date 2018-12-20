В региональном правительстве разработан порядок введения социальной транспортной карты. С ее помощью проезд в общественном транспорте смогут оплачивать льготные категории граждан, в том числе школьники из многодетных семей и пенсионеры. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Согласно краевому закону, принятому в сентябре, с 2019 года для федеральных и региональных льготников вводится бесплатный проезд на условиях, установленных правительством Хабаровского края. Жители края смогут выбрать между положенной доплатой и социальной транспортной картой.

— На сегодняшний день региональные льготники получают ежемесячную денежную выплату для оплаты проезда в общественном транспорте. С января следующего года мы предложим им оформить карту, лимит по которой составит 1000 рублей. Если человек часто ездит на автобусе, ему будет это выгоднее. Если – нет, то он продолжит получать деньги, — сообщила и.о. министра социальной защиты населения края Светлана Петухова.

Заявления начнут принимать в центрах соцподдержки и в МФЦ с января следующего года. В феврале будет объявлен конкурс на определение регионального оператора, который возьмет на себя обязанности по изготовлению и выдаче социальной транспортной карты, дооснащению транспортных средств необходимым оборудованием и электронной системы оплаты проезда.

Федеральные льготники, которые получают ежемесячную выплату из ПФР – ее размер составляет от 1,5 тыс. до 5,1 тыс. рублей — будет установлен лимит по социальной транспортной карте за счет средств краевого бюджета. Однако они получат возможность пополнять свои транспортные карты за счет федеральной выплаты.

Внедрение новой системы оплаты будет проходить поэтапно. В Хабаровске и Хабаровском районе транспортной картой люди смогут начать пользоваться с 1 июня 2019 года. Это связано, в первую очередь, с высокой готовностью хабаровских перевозчиков. В Комсомольске-на-Амуре и в остальных муниципальных районах края – с 1 октября 2019 года.

Сегодня правом на предоставление бесплатного проезда имеют 368 тысяч человек. В их числе 86 тысяч – федеральные льготники и 282 тысячи — региональные. Для последних в соответствие с региональным законом №360 от 20 сентября 2018 г, размер ежемесячной денежной выплаты на проезд в крае в два раза увеличен. Также, как и круг получателей этой льготы. Теперь пожилым жителям края деньги выплачиваются без учета дохода.

В краевом минсоцзащиты подчеркнули, что для льготников, которые не подадут заявление о предоставлении бесплатного проезда, сохранится компенсация за проезд на дачные участки.

Отмечается, что с октября компенсацию за проезд впервые получают 22 тысячи человек. Дополнительно на эти цели из краевого бюджета выделено 486 млн руб.