Новогодний прием молодежи прошел в правительстве края. Участие в праздничном мероприятии приняли 150 активистов в возрасте от 14 до 30 лет. В их числе победители всероссийских и краевых соревнований, творческих фестивалей и конкурсов, члены молодежных общественных организаций, добровольцы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В рамках торжественной части 9 молодых людей наградили стипендиями губернатора за успехи в области образовательной деятельности, культуры и спорта, еще 13 человек получили благодарственные письма.

— У нас замечательная молодежь: талантливая и удивительная. Мы стараемся сделать все, чтобы для вас открывались новые возможности самореализации, чтобы вам было интересно учиться, трудиться, создавать семьи и растить детей здесь, в Хабаровском крае. У молодости есть очень важное качество: вы умеете мечтать и не боитесь ошибаться. Вы точно знаете, что воплотите свои планы в жизнь. Пусть так оно и будет, пускай мечты сбываются. А Новый год принесет новые победы и достижения, — поздравила молодежь и.о. заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Алла Кузнецова.

За активное участие в реализации мероприятий, приуроченных к празднованию Года молодежи в крае, 15 активистов получили благодарственные письма регионального комитета по молодежной политике.

— Спасибо за ваш вклад в развитие края, за прорывные идеи и проекты, которые вы реализуете. Никогда не сдавайтесь, только с вашей помощью, смелой инициативой и невероятной энергией можно делать регион лучше, — отметил председатель комитета Евгений Демин.

После торжественной части молодежь вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой зажгла огни главной елки края на площади им. Ленина. Праздник продолжился развлекательной программой с участием артистов и вручением новогодних подарков.