В краевом министерстве сельского хозяйства прорабатывают вопрос создания в регионе филиала аграрного университета. Об этом сообщил министр сельского хозяйств Александр Шкурин на заседании общественного совета, в который входят представители науки, аграрии и представители органов власти. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Перед аграрной отраслью стоят амбициозные задачи. В первую очередь нам необходимо повышать собственную обеспеченность по мясу и молоку. В регионе реализуются крупные аграрные проекты и потребность в кадрах будет нарастать. Однако во многих хозяйствах сегодня нет собственных экономистов, ветврачей, зоотехников, агрономов, которых не готовят в крае, — отметил министр сельского хозяйства края Александр Шкурин.

В Хабаровском крае два профильных учебных заведения, одно из которых находится в районе имени Лазо, а второе в Хабаровске. Оба они дают среднее специальное образование и ведут подготовку только по рабочим профессиям: трактористы, технологи и специалисты сельхозпроизводства. В тоже время, сегодня на сельхозпредприятиях края остро стоит вопрос нехватки специалистов высшего звена.

Подготовку таких специалистов ведет Дальневосточный аграрный университет, который базируется в Благовещенске. Краевые власти с руководством вуза уже обсудили вопрос сотрудничества. В Хабаровске планируется открыть филиал учебного заведения и осуществлять подготовку по наиболее востребованным направлениям.

Аграрии, со своей стороны, выразили готовность помочь учебным заведениям региона с практическими занятиями. Руководители ведущих сельхозпредприятий будут выступать в роли наставников, предоставляя для студентов собственную сельхозтехнику и производственные мощности.

Напомним, что в состав Дальневосточного государственного аграрного университета входят 9 факультетов, которые готовят специалистов в области агрономии и экологии, ветеринарной медицины. Обучение в нем проходят будущие зоотехники, механизаторы и экономисты.