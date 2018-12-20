Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев приехал в Владивосток, где прошла инаугурация Олега Кожемяко, победившего на выборах губернатора Приморского края.

Торжественная церемония прошла в четверг, 20 декабря, на Приморской сцене Мариинского театра. В ней приняли участие главы муниципалитетов, депутаты законодательного собрания, представители общественности, ветеранских и профсоюзных объединений, молодежных организаций, силовых структур, руководители территориальных и федеральных органов власти и другие. В своей поздравительной речи Трутнев дал напутствие новому руководителю края.

«Во встречах с Вами приняли участие более 40 тысяч приморцев, получено 5 тысяч наказов. Нужно, чтобы ничего не забылось, чтобы Приморский край развивался и соответствовал статусу столицы Дальнего Востока. Помимо этого, необходимо сформировать команду, пригласить в нее наиболее честных и компетентных людей», – подчеркнул Юрий Трутнев.

Олег Кожемяко поблагодарил жителей края за поддержку на выборах и подчеркнул, что начатая в предвыборное время работа будет обязательно продолжена. «На встречах с жителями края мы выслушали немало вопросов и проблем, часть из которых удалось решить на месте. Вместе мы принимали законы, направленные на улучшение жизни граждан, но большинство проблем еще предстоит решить. Они касаются сфер здравоохранения, благоустройства, образования – всего, что было сказано жителями, и всего, что их волнует. Я вернулся в свой родной край, чтобы работать на его благо и делать все, чтобы с каждым годом здесь повышалось качество жизни», – заявил он.

Напомним, в конце сентября Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края Олега Кожемяко, с 2015 года возглавлявшего Сахалинскую область. 16 декабря 2018 года на повторных выборах главы Приморья победу одержал Кожемяко, который участвовал в них в качестве самовыдвиженца. За него проголосовали 61,88% избирателей (420 730 голосов).