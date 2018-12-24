23 декабря в 18.50 (хбр.) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что на реке Раздольная при выезде на лёд ушёл под воду автомобиль с водителем и пассажирами. По предварительной информации, четверо взрослых спаслись, в машине остался ребенок 7 лет, автомобиль ушел под лед. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

При поступлении информации незамедлительно к месту происшествия были направлены спасатели Владивостокского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России с водолазной станцией и необходимым водолазным оборудованием, а также спасатели поисково-спасательной службы Приморского края и сотрудники других подразделений МЧС.

Поисковые работы проводили совместно спасатели Владивостокского ПСО МЧС России и краевой поисково-спасательной службы. В 22.10 (хбр.) тело ребёнка было извлечено из салона провалившейся под лед машины, поднято на поверхность и передано сотрудникам полиции.

22 декабря в Тернейском районе Приморья на реке Джигитовка рыбак провалился под лед. По вызову на место происшествия прибыли спасатели ПСП (Рудная Пристань) Находкинского филиала ДВРПСО МЧС России. При обследовании реки спасатели обнаружили мопед и в 50 метрах ниже по течению — тело рыбака. Его не унесло течением только потому, что зацепило за кромки льда. С помощью подручных средств спасатели извлекли тело из воды и доставили к берегу.

23 декабря – очередной вызов. В Ольгинском районе на озере «Девятое» возле села Веселый Яр под лёд провалился автомобиль с мужчиной 1952 г.р. На озеро прибыли спасатели Находкинского ПСО МЧС России в составе 3 человек с необходимым снаряжением. В ходе обследования 24 декабря тело мужчины было обнаружено и поднято на поверхность.

В Комсомольском районе Хабаровского края спасатели продолжают поиск мужчину, пропавшего на реке Гур. Группа спасателей Хабаровского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России 22 декабря прибыла в п. Кенай Комсомольского района для поиска пропавшего гражданина. По данным, поступившим от районного отдела полиции, мужчина 1988 г.р. выехал на снегоходе вверх по реке Гур и, предположительно, провалился под лёд в 4 км. от п. Кенай.

Прибывшие из Комсомольска-на-Амуре спасатели Хабаровского МЧС вместе с сотрудниками полиции выехали на место предполагаемых поисков. Из-за высокой скорости течения горной реки проводить водолазные работы не представляется возможным. Поиски ведутся вдоль русла, с помощью выпиленных майн. За 22-23 декабря спасатели выпилили 12 майн, и через них проводили осмотр дна. Пока поиск результатов не принес, сегодня поисковые мероприятия продолжаются.

Это второй случай в Хабаровском крае в декабре 2018 года, когда под лёд ушло транспортное средство с людьми. В Нанайском районе на реке Амур возле п. Троицкое провалился 16 декабря автомобиль с мужчиной и малолетним ребенком. Спасателями с помощью металлоискателя, эхолота и водолазных работ было обследовано около 50 тыс. кв. метров дна и акватории реки Амур, но обнаружить автомобиль так и не удалось. Психологическую помощь и поддержку родственникам оказывали психологи МЧС России. В настоящее время все материалы переданы сотрудникам полиции.