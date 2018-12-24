Что общего между ракетой, печью, самолетом и «Титаником»? Все просто – это авторские необычные сани участников соревнований «Снежные гонки», который прошел в минувшую субботу, 22 декабря, на базе многофункционального центра для активной молодежи «Город Юности» (ДО «Шарголь»).

Изначально проведение мероприятия задумывалось в парке г. Хабаровска, однако бесснежная погода внесла свои коррективы в планы организаторов, и соревнование решено было перенести в по-настоящему зимний Комсомольск-на-Амуре.

Удаленность площадки проведения от города не помешала приехать участникам и их группам поддержки из города – в спуске со снежной горы участвовало 9 команд, а всего за соревнованиями следило около 60 человек.

Перед тем, как скатиться с трассы, протяженностью общей 60 метров, каждая команда презентовала себя и свои сани, а между спусками проводились интерактивные конкурсы со зрителями.

«Мы все привыкли, что именно лето — это время экспериментов и креативных мероприятий, однако зима — это не только лыжи, коньки и сноуборды. Зима — это время для новых, неизбитых идей и форматов. Мы утверждаем — думайте вариантами и ищите во всем новое, даже если это хорошо забытое старое, как, например, зимняя забава кататься с горы. И такие мероприятия как раз нужны, чтобы показать молодежи альтернативные способы досуга»- прокомментировал заместитель генерального директора краевого молодежного центра «Поколениум» Клименко Кирилл.

Судя по результату, не зря сани команды студентов КНАГУ «Должники» были в виде ракеты, а их «пилот» — в шлеме и авиационных очках, ведь ребята стали победителями в номинации «Самая длинная дистанция». А в результате голосования было подсчитано, что симпатии зрителей завоевала команда «Баба Яга против», со санями-ступой и «пилотом» в костюме злой ведьмы. Презентовала себя лучше всех, в стихах и с песней, команда «Алладин 2018» с ковром-самолетом для спуска с горы, за что и одержала победу в соответствующей номинации.

Еще одни оригинальные сани, участвовавшие в соревнованиях – команда «Титаник» с санями-кораблем и двумя «пилотами» в масках Розы и Джека, скатывавшихся с разведенными в сторону руками, как в знаменитой сцене фильма. К сожалению, сани повторили судьбу своего тезки, символично не добравшись и до середины трассы и потерпев «крушение», однако жюри единогласно признало их «Самыми креативными санями» .

Приз от спонсора — компании «РЕСО-гарантия», которая страховала всех участников соревнований, получил Емеля в ярком костюме сказочного персонажа и его сани-печь (команда «По щучьему веленью»). Абсолютным победителем по сумме всех баллов стала команда «Чумовая мумия», с «пилотом» в соответствующем костюме фараона и тематически оформленными санями. Всем победителям были вручены ценные призы от организаторов и спонсоров.

Все участники остались довольны соревнованиями. «Это было круто, нам понравилось! Если такие соревнования будут проводиться ещё, обязательно будем участвовать» — поделились участники команды «По щучьему веленью».