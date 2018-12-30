В целях оперативного реагирования на возможные происшествия, пожары и иные социально значимые происшествия силы и средства МЧС России, а также территориальной подсистемы РСЧС с 29 декабря по 9 января переведены в режим повышенной готовности.

Во время новогодних и рождественских праздников усиленное дежурство будут нести около 2800 человек и 550 единиц техники. Для обеспечения дополнительных сил и средств в боевой расчет подразделений введена резервная техника. Ежедневно в новогодние каникулы в пожарно-спасательных подразделениях на «боевое» дежурство будут заступать более 1800 человек личного состава, 500 единиц техники. Кроме этого, в готовности к реагированию и возможному оперативному убытию в район чрезвычайной ситуации находится аэромобильная группировка сил и средств, организовано постоянное дежурство экипажей воздушных судов МЧС России.

«В преддверии праздничных дней сотрудниками МЧС России были проведены различные профилактические мероприятия и рейды в местах проведения новогодних мероприятий, в школах, в жилом секторе. Ведь именно в этот период, когда бдительность и внимательность людей к вопросам безопасности ослабевает, возрастает угроза возникновения пожаров. Поэтому особое внимание в предупредительно работе было обращено на информирование населения о правилах пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий, а также о том, как правильно использовать отопительные системы и электроприборы, пиротехническую продукцию», – отметил начальник Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Олег Волынкин.

Заблаговременно с организаторами массовых мероприятий, руководителями учреждений культуры, образования и здравоохранения, особенно с круглосуточным пребыванием людей, сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России и пожарной охраны проведены инструктажи, тренировки и беседы. Кроме этого со всеми службами экстренного реагирования, различными ведомствами уточнены вопросы взаимодействия, планы применения сил и средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Дорогие жители и гости Хабаровского края, чтобы Ваш праздник не омрачался никакими происшествиями, напомним некоторые правила, которые уберегут ваше здоровье, жилище и помогут избежать неприятностей.

Ёлка. Устанавливайте на устойчивой подставке вдали от электроприборов и печей, не наряжайте игрушками из легковоспламеняющегося материала. Не оставляйте без присмотра на елке и шторах включенные электрогирлянды. Выключайте их из сети, когда уходите из дома, а также когда ложитесь спать.

Фейерверки и пиротехника. Запускать их могут только взрослые, при условии соблюдения требований прилагаемой к каждому изделию инструкции. Дети могут быть только зрителями на указанном в ней расстоянии. Все «огненные шоу» должны проводиться только на улице и только на открытом пространстве!

Печи и электроприборы. Не допускайте перегрузку электросети, включая одновременно много электроприборов. Она может не выдержать и возникнет короткое замыкание. Не устанавливайте обогреватели возле легковоспламеняющихся предметов и жидкостей, не храните их возле печи. Не оставляйте их без присмотра.

Алкоголь. Будьте умеренны. Ведь большинство «праздничных» происшествий проходит именно под рюмочку и прилагаемую к ней сигарету. Именно неосторожное обращение с огнём – одна из основных причин пожаров в быту.

Свечи. Пожалуй, самая распространенная ошибка любителей «живых огоньков» — использовать в качестве подсвечника первое, попавшееся под руку. Иногда – из горючих материалов – бумаги, пластика, синтетических материалов. Не забывайте задуть праздничные огни на столе, закончив посиделки.

Дача. Кто-то поедет отмечать праздник на дачу. Помните, что печь, долгое время простоявшую без топки, нельзя «раскочегаривать». Интенсивная топка приводит к растрескиванию кладки и способна вызвать пожар. Топите малыми порциями дважды с перерывом между топками в два-три часа.

Водоемы. Не выходите на лёд в ночное время и условиях плохой видимости. Покров рек и озёр не однороден и местами очень хрупок, особенно там, где есть сильное течение, сбросы теплых вод, густая растительность, сооружения. Выезжать на лёд на автомобилях и снегоходах в необорудованных ледовыми переправами местах категорически запрещён и опасен!