1 января 2019 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о пропаже четырех мужчин в районе п.Де-Кастри Ульчского района Хабаровского края. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
По данным районного отдела полиции, граждане, жители г. Хабаровска и с. Некрасовка, 29 декабря выехали из п. Де-Кастри на автомобиле «Мицубиси Монтеро» для подлёдного лова рыбы и по настоящее время их местонахождение не известно. Предположительно, они направились в район бухты Тигиль залива Чихачева Японского моря и возможно провалились под лёд.
Поисковая группа спасателей КГКУ «Отделение поисково-спасательного отряда п. Де-Кастри», совместно с сотрудником УМВД по Ульчскому району обследовала прибрежную полосу бухты Тигиль на протяжении 3 км. Поиски результатов не принесли и будут продолжены.
Эта запись была опубликована 02.01.2019в 11:36. В рубриках: Происшествия.
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