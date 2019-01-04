Поздно вечером 3 января 2019 года на пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме по улице Ленина. Прибывшие на место вызова первые пожарные расчеты обнаружили пожар в одной из комнат в квартире 4-го этажа, наблюдалось сильное задымление в соседних квартирах. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Незамедлительно огнеборцы приступили к разведке помещений. С помощью индивидуальных спасательных устройств из подъезда были выведены 12 человек, в том числе ребенок. Горящую трёхкомнатную квартиру успели покинуть все находившиеся там люди, кроме одного мужчины 1951 года рождения. Пожилой человек состоял на психоневрологическом учёте. В момент происшествия он находился в своей комнате, при этом дверь в неё была заперта. Мужчина был найден без признаков жизни.

На локализацию пожара огнеборцам потребовалось около 10 минут. В 22.30 (хбр) пожар был полностью ликвидирован. Его площадь составила 15 кв. м.

В настоящее время причины возгорания, виновный устанавливаются сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России и Следственного управления СКР. На месте проводился первичный осмотр места пожара, опрос очевидцев. По предварительным данным, возможной причиной случившегося могло послужить загорание лампового телевизора. Из-за захламленности комнаты огонь быстро распространился по помещению. Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.

Всего для ликвидации пожара привлекалось 16 человек и 5 единиц техники.