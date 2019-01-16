Аэрофлот открыл продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на Дальний Восток на собственные рейсы и на рейсы дочерних авиакомпаний «Россия» и «Аврора». Об этом стало известно в ходе рабочей встречи Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Козлова с заместителем Министра транспорта Российской Федерации Александром Юрчиком.

Как сообщил замглавы Минтранса, на сегодняшний день все авиакомпании, осуществляющие полеты по субсидированным тарифам в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 02.03.2018 № 215, открыли продажу билетов. Билеты по субсидируемым тарифам можно приобрести в офисах собственных продаж авиакомпаний, а также в уполномоченных агентствах.

В ходе встречи Александр Козлов и Александр Юрчик обсудили и другие вопросы, касающиеся улучшения транспортной доступности дальневосточных регионов. Как отметил Министр, итогом совместной работы Минтранса России и Минвостокразвития России по выполнению поручений Президента России, данных на президиуме Госсовета в сентябре прошлого года, на сегодняшний день стало расширение сети регулярных авиационных маршрутов, круглогодичное субсидирование магистральных маршрутов в центральную часть России, включение многодетных родителей в льготные категории.

«Минвостокразвития совместно с Минтрансом планомерно и комплексно решает вопрос транспортной доступности для Дальнего Востока. Для каждого жителя востока страны это вопрос важный и чувствительный. Мы прикладываем все усилия, чтобы изменить сложившуюся систему. Ряд решений уже принят. Сегодня решается вопрос о расширении перечня субсидируемых маршрутов в Забайкальском крае и Республике Бурятия», — сказал Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Так, предусматривают включение в список субсидируемых маршрутов из Читы в Санкт-Петербург и Сочи, из Улан-Удэ в Сочи, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Как отметил глава Минвостокразвития, среди других важных вопросов – выделение дополнительного финансирование на предоставление субсидий авиакомпаниям, заявленных к выполнению рейсов на Дальний Восток и в обратном направлении.

Дополнительные ассигнования должны быть предусмотрены в связи с внесением изменений в программу субсидирования воздушных перевозок в части круглогодичного авиационного сообщения и на расширение категории получателей льготных билетов для многодетных семей.

Отметим, из Москвы по билетам стоимостью ниже рыночной можно отправиться во Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Магадан, Якутск. Стоимость билетов составляет от 7 тыс. рублей в Якутск до 7,5 тыс. рублей в Петропавловск-Камчатский. Субсидируются также и перелеты между городами Дальнего Востока. Самое бюджетное предложение действует на рейс Южно-Сахалинск — Хабаровск — всего 1 тыс. рублей. Самый дорогой рейс – между Петропавловском-Камчатским и Владивостоком составляет 6 тыс. рублей. Все рейсы прямые, а тарифы установлены для эконом-класса и действуют целый год.

Также субсидируются рейсы между городами Дальнего Востока и Сибири. Стоимость рейса Новосибирск – Хабаровск составляет 5,7 тыс. рублей, Красноярск – Хабаровск – 6 тыс. рублей, Иркутск – Хабаровск 3 тыс. рублей, Новосибирск – Владивосток (с 25.06.2018 по 31.08.2019) – 5,9 тыс. рублей.

Воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет); инвалиды I группы любого возраста; инвалиды с детства II и III группы; сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также люди, имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Как пояснили в Минвостокразвития России, правила субсидирования авиаперевозок для Дальнего Востока были изменены Правительством РФ в середине ноября прошлого года. Увеличена максимальная протяжённость субсидируемых маршрутов, установлен повышающий коэффициент в отношении тарифов на перевозки в ДФО, в перечень льготников были включены многодетные семьи. Отметим, что в 2018 году по данным Росавиации, авиаперевозчики продали около 450 тысяч билетов по специальному тарифу на рейсы, связывающие Дальний Восток и центральную часть России.

Напомним, помимо программы субсидируемых тарифов, авиакомпания «Аэрофлот» продает авиабилеты в рамках собственной программы «плоских» тарифов. Билет по «плоскому» тарифу в экономический класс обслуживания по фиксированной цене может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. В настоящее время «плоские» тарифы действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении. Стоимость билета на рейсы Аэрофлота из Москвы в города Дальнего Востока и обратно составляет 25 тыс. рублей или 15 тыс. рублей в одну сторону, включая таксы и сборы. Стоимость билета на рейсы авиакомпании «Россия» в города Дальнего Востока и обратно составляет 22 тыс. рублей или 13,2 тыс. рублей в одну сторону.