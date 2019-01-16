Снижена арендная плата для резидентов, реализующих инвестиционные проекты на дальневосточных территориях опережающего развития. Методика расчета арендной платы по договорам аренды земельных участков, расположенных в границах ТОР, была пересмотрена при участии АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и начала применяться с 10 декабря 2018 года.

В соответствии с внесенными изменениями, коэффициент, влияющий на величину арендной платы по договорам аренды (субаренды), которые управляющая компания заключает с резидентами, реализующими инвестиционные проекты, связанные с развитием авиации, снижен с 0,4 до 0,15 процента.

Указанные изменения касаются расчета арендной платы за земельные участки для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в качестве резидентов ТОР и осуществляющих деятельность в области воздушного и космического транспорта, в том числе производство летательных, космических аппаратов и соответствующего оборудования, а также вспомогательную деятельность, связанную с воздушным и космическим транспортом, ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов.

«Благодаря внесенным изменениям, уже подготовлены документы на перерасчет размера годовой арендной платы за земельные участки двум резидентам территорий опережающего развития «Камчатка» и «Хабаровск» — ООО Авиационная компания «Витязь-Аэро» и АО «Международный аэропорт Хабаровск», который в результате будет снижен более чем на 30 процентов», — уточнила директор департамента имущественных и земельных отношений АО «КРДВ» Евгения Ромашко.

Нововведение обусловлено вступлением в силу Приказа Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока от 16.10.2018 года № 194 «О внесении изменений в методику расчета арендной платы территорий опережающего социально-экономического развития, утвержденную приказом Минвостокразвития России от 27 февраля 2015 г. № 21»

«Мы выступаем инициаторами оптимизации процедур предоставления земельных участков в ТОР и СПВ, значительно сократив сроки получения инвесторами необходимой площади. Работаем над повышением эффективности создания объектов инфраструктуры ТОР как в части сроков их создания, так и оптимизации состава таких процедур в соответствии с лучшими мировыми практиками», — подчеркивает генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов.

Напомним, с момента принятия федерального закона «О территориях опережающего социально-экономического развития» общее количество инвесторов, получивших статус резидентов 18 дальневосточных ТОР, достигло 330. Сумма заявленных инвестиций составляет 2,3 трлн рублей, выполнение проектов позволит создать почти 57 тысяч новых рабочих мест. На сегодняшний день 79 проектов уже реализовано, объем осуществленных инвестиций превысил 272 млрд рублей, на новых предприятиях трудятся более 13 330 дальневосточников.