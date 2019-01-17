Компания «Экструдированные корма» выполнила первый этап строительства комплекса по уничтожению биологических и медицинских отходов, производству экструдированных кормов и колумбария для домашних животных. Инвестпроект стоимостью 34 млн рублей реализуется на площадке «Ракитное» ТОР «Хабаровск» по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». На новом предприятии будет создано 10 рабочих мест. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Современный и многофункциональный комплекс по безопасному уничтожению биологических и медицинских отходов запущен в январе 2019 года. Для оказания услуг медицинским учреждениям, сельскохозяйственным организациям и производителям пищевых продуктов возведено три модульных корпуса. Один из корпусов служит для приемки отходов и выдачи обработанной тары, а в двух других расположены современные инсенераторы (крематоры), обеспечивающие высокотемпературное уничтожение отходов. Технология производства обеспечивает полную безопасность выхлопных газов специализированной печи — по показателям они сравнимы с обычным воздухом.

Резидент уже получил все необходимые документы для ведения деятельности: экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» о соответствии требованиям проекта СанПиН и ветеринарное удостоверение о наличии ветеринарно-санитарных условий для сбора, транспортирования, обезвреживания биологических и медицинских отходов путем высокотемпературного сжигания.

Следующим этапом проекта инвестора является создание колумбария для домашних животных. Строительство сооружения позволит решить целый комплекс задач, которые возникают в связи гибелью домашних животных: логистика, кремация, захоронение. Мемориальные комплексы такого типа обеспечивают хранение памяти о питомцах и соответствуют требованиям санитарных норм. Завершить работы по строительству планируется в 2020 году.

Также в 2020 году резидент планирует приступить к строительству завода по производству экструдированных кормов для домашних животных из чистого биологического сырья. Конечный продукт фактически будет являться растительным кормом, обогащенным протеином и жирами в максимально доступной для пищеварения форме.

Получаемый продукт будет иметь длительные сроки хранения и превосходить по качеству корм, изготовленный по традиционным технологиям. Такой продукт может быть использован в качестве полного рациона или как основной ингредиент для включения в самые разнообразные рационы.

Генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов ранее заявлял, что важна успешная реализация всех заявленных проектов, вне зависимости от сектора экономики, отраслевой принадлежности или же суммы инвестиций: «Любой резидент территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток вправе рассчитывать на равноценную поддержку и сопровождение со стороны Корпорации».

Напомним, ТОР «Хабаровск» создана Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 630. На сегодняшний день статус резидентов ТОР «Хабаровск» получили 30 инвесторов с проектами на общую сумму около 22 млрд рублей и планами создать свыше 2,5 тысячи новых рабочих мест.