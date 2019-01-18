Решение было озвучено Росгранстроем в ходе совещания под руководством Министра по развитию Дальнего Востока России Александра Козлова на стройплощадке моста через Амур.

Министр посетил площадку строительства будущего пункта пропуска, оценил ход работ по надвижке пролетных конструкций моста через Амур. Здесь же прошло рабочее совещание, на котором с представителями профильных федеральных структур был рассмотрен вариант строительства временного и основного пунктов пропуска.

«Идет большая международная стройка. Строительно-монтажные работы на объекте идут в графике. Еженедельно мы получаем доклады. Цель — построить мост и запустить его в эксплуатацию. Нужно сделать все виды работ – построить пункт пропуска, вспомогательные сооружения, склад временного хранения и обеспечить работу всех государственных контролирующих органов, таких как – таможенная, пограничная службы, фитосанитарный контроль и Роспотребнадзор», — сказал Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Чтобы построить постоянный пункт пропуска, отвечающий современным требованиям, нужен не один месяц работы.

«В рамках поручения Президента было принято решение и даны указания соответствующим службам – открыть финансирование в текущем году на строительство постоянного пункта пропуска. Для того, чтобы это сделать современно и качественно, нужно учесть все мнения и пожелания, нужно время. Росгранстрой принял решение, и я считаю, что оно правильное — работать параллельно по двум направлениям — основному и временному пункту пропуска, который обеспечит прохождение грузового автомобильного транспорта. Для решения данной задачи здесь, на месте, вместе с нами работают представители всех заинтересованных федеральных структур. На пункт пропуска выделено более 1,6 млрд. руб., определена площадка под строительство. Наша задача сейчас – всем четко и слаженно отработать на выполнение главной задачи», — отметил Александр Козлов.

На совещании было отмечено, что при строительстве временного пункта пропуска будет учтен опыт строительства временного пункта пропуска на полуострове Крым. Модульные конструкции, использованные при создании временного пункта, будут перемещены на другие объекты Росгранстроя после того, как будет введен постоянный пункт пропуска.

По плану мост через Амур будет возведен в конце 2019 года и введен в эксплуатацию весной 2020. Постоянный пункт пропуска планируется запустить летом 2020 года. В настоящее время выполнены работы по возведению четырех опор моста через Амур из пяти. Выполнены две стадии надвижки пролетного строения от опоры №10 до опоры №7. Ведутся работы по сборке пролетного строения третей стадии и устройству временных опор. Ведется подготовка к стыковке пролетного строения российской и китайской частей, которая намечена на март 2019 года.