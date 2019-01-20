19 января на территории Хабаровского края было организовано более 40 крещенских купелей, как в естественных водоёмах, так и искусственных. Благодаря слаженности действий всех экстренных служб, силовых ведомств, организаторов мероприятий происшествий в местах массового выхода людей на водоёмах не допущено. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

В течение суток в крещенских купелях окунулись несколько десятков тысяч людей. Большинство из них посетили места крещенских купаний в Хабаровске и его пригороде, Комсомольске-на-Амуре. Также многие могли набрать с собой освященной воды из специально подготовленных прорубей. В целях обеспечения безопасности в местах массового выхода людей на лёд все силы и средства МЧС России были переведены в состояние повышенной готовности.

Так, спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России обеспечивали на затоне в районе Заячьего острова. Накануне здесь спасатели подготовили купели и иордань. Купели оборудовали деревянными настилами, лестницами и перилами на входе и выходе, а также дном и специальными ограничителями, которые не позволяют заплыть под лед.

У крещенских купелей на территории «Белогорья» сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Хабаровскому краю также внимательно следили за соблюдением мер безопасности граждан, помогали зайти и покинуть купель без травматизма. Также они оказали помощь организаторам мероприятия и развернули городок из тёплых палаток для раздевалок, трапезная, где можно было выпить горячий чай.

По уже сложившейся традиции спасатели Амурского спасательного центра МЧС России дежурили у купели в районе Свято-Петропавловского женского монастыря в селе Петропавловка Хабаровского района и искусственной купели на площадке у храма в поселке Горького краевой столицы.

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники МЧС пожарно-спасательного гарнизона не только обеспечивали безопасность жителей города, но поставили полевую кухню с кашей и горячим чаем.

Все 44 места крещенских купелей были взяты на особый контроль инспекторов ГИМС. Они заранее проверили состояние льда на водоемах, куда выходили люди, а потом весь выходной день дежурили и внимательно следили за соблюдением мер безопасности на водоёмах, чтобы не допустить провала людей и техник под лёд, несчастных случаев на воде.

Во многих местах рядом с крещенскими купелями проходили праздничные гуляния. Всего в этот праздничный день на дежурстве находились более 400 человек: спасатели, инспекторы ГИМС, сотрудники пожарных частей, правоохранительных органов, силовых ведомств и казачества, бригады «скорой помощи», представители органов местного самоуправления, других ведомств и организаций. Они оказывали помощь людям при совершении омовения и при необходимости обеспечивали реагирование на возможные происшествия.

По окончании мероприятий для недопущения случаев провала людей и техник под лёд все купели были засыпаны.