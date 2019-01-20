20 января 2019 года в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю от дежурно-диспетчерской служба Правительства края поступила информация о том, что на 46 км автодороги Лидога – Ванино столкнулись два легковых автомобиля. В результате происшествия пострадали 4 человека, которые были доставлены в Центральную районную больницу в п. Троицкое Нанайского района. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Учитывая тяжесть состояния людей от полученных травм, было принято решение об экстренной эвакуации их в краевой центр для оказания необходимой квалифицированной медицинской помощи.

В 16.52 (хбр) из Хабаровска находящийся на постоянном дежурстве экипаж вертолёта Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вылетел в п. Троицкий Нанайского района. На борту воздушного судна находилась бригада врачей центра медицины катастроф в составе 3 человек. В 19.33 (хбр) вертолёт вернулся в Хабаровск. Все четверо человек, трое из которых в тяжелом состоянии, бригадами «скорой помощи» незамедлительно были госпитализированы во 2-ую краевую клиническую больницу.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в настоящее время устанавливаются сотрудниками ГИБДД.