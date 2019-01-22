Два комитета Совета Федерации – Комитет Совета Федерации по экономической политике и Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера – направят запрос в Минтранс РФ об обеспечении доступности воздушных перевозок на Дальний Восток.

Согласно выписки из протокола №573/5 заседания Совета Федерации, вопросы будут касаться объема субсидирования авиакомпаний, заключивших с Федеральным агентством воздушного транспорта договоры на предоставление субсидий, и количества авиабилетов, проданных авиаперевозчиками по специальным тарифам с 1 января 2019 года на авиарейсы из центральной части страны на Дальний Восток. Также запрос будет касаться уточнения в объеме реальной потребности в субсидируемых авиаперевозках. Комитетам поручено проинформировать сенаторов на очередном заседании Совета Федерации о мерах, принимаемых для совершенствования указанного механизма субсидирования, для увеличения финансирования субсидируемых авиаперевозок и количества авиарейсов для жителей Дальнего Востока в сторону центральной части РФ и в обратном направлении.

Программа субсидирования полетов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь круглогодичная. Воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет); инвалиды I группы любого возраста; инвалиды с детства II и III группы; сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также люди, имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

По мнению члена Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представителя от исполнительного органа государственной власти Магаданской области Анатолия Широкова, имеются две причины ажиотажа вокруг субсидированных билетов. «Первая – значительно расширился период действия программы по времени, а также увеличилось количество тех наших сограждан, кто может пользоваться этой льготой. Добавим к этому еще и ажиотажный спрос в начале продаж… Тут надо сказать, что в этой части власти оказались не готовы к такому развитию ситуации. Трудно было предположить такой ажиотаж. Но выделение дополнительных средств, о которых мы сказали выше, может поспособствовать разрешению этой ситуации. Вторая причина, как мне кажется, в том, что сыграло свою роль и количество самолетов, частота их полетов, а в целом – количество пассажирских кресел в те или иные периоды. Так, очень быстро были выкуплены все субсидированные авиабилеты на пиковые периоды: май-июнь, август-сентябрь. Этот факт говорит о том, что здесь не нехватка денег. Здесь – нехватка мест, а значит и нехватка рейсов», – отметил сенатор.

Минвостокразвития России выступило с предложением в Минтранс РФ об увеличении объема субсидирования в объеме 5,2 млрд рублей. Данное предложение Минтрансом РФ было поддержано и направлено на рассмотрение в Правительство РФ. По подсчетам Минтранса, дополнительные субсидии позволят в 2019 году перевезти на льготных условиях еще не менее 785 тыс. пассажиров.

«Сейчас надо всеми силами содействовать ускорению принятия постановления о 5,2 млрд рублей. И, одновременно, дополнительно к тому, что уже сегодня решено, вместе с Минтрансом, авиакомпаниями еще раз вернуться к проблеме достаточности мест в пиковые периоды. Сегодня есть поручение Председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко двум профильным комитетам верхней палаты парламента проанализировать ситуацию и вместе с заинтересованными сторонами предложить решение. В 20-х числах января мы проведем такую работу», – считает Анатолий Широков.

По мнению парламентария, нужно «работать над расширением географии полетов из Магадана». «Сегодня можно встретиться с мнением о ненужности уральского направления. Зачем, мол… Но давайте посмотрим правде в глаза. Эти рейсы позволяют увеличить количество рейсов в западном направлении, а значит, количество тех наших земляков, кто будет иметь возможность вылетать в центральные районы страны в том числе и по субсидированным билетам. И, если цель – южные или центральные районы страны, то пересадку в Москве вполне можно заменить пересадкой в Екатеринбурге – также мощном авиационном хабе. Чем больше будет в нашем распоряжении таких возможностей – тем лучше для всех нас, магаданцев и колымчан», – подчеркнул сенатор.

Напомним, помимо программы субсидируемых тарифов, авиакомпания «Аэрофлот» продает авиабилеты в рамках собственной программы «плоских» тарифов. Билет по «плоскому» тарифу в экономический класс обслуживания по фиксированной цене может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. В настоящее время «плоские» тарифы действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении. Стоимость билета на рейсы Аэрофлота из Москвы в города Дальнего Востока и обратно составляет 25 тыс. рублей или 15 тыс. рублей в одну сторону, включая таксы и сборы. Стоимость билета на рейсы авиакомпании «Россия» в города Дальнего Востока и обратно составляет 22 тыс. рублей или 13,2 тыс. рублей в одну сторону.