23 января 2019 года в Хабаровске состоялся сбор по подведению итогов деятельности подразделений МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС края. «Прошедший 2018 год был напряженный, — отметил начальник Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Олег Волынкин. – Были проведены десятки поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ, силы МЧС и территориальной подсистемы РСЧС реагировали на 21 чрезвычайную ситуацию различного уровня – от муниципального до регионального.

Начавшийся 2019 год в системе МЧС России объявлен годом предупреждения чрезвычайных ситуаций. Поэтому особое внимание будет уделено мероприятиям для предупреждения и минимизации последствий ЧС и происшествий, профилактике. Наша главная задача — снижение числа чрезвычайных ситуаций, происшествий и гибели при них людей. В этом году, как и всегда, мы будем работать на то, чтобы сделать жизнь жителей Хабаровского края еще более безопасной».

Пленарное заседание подведению итогов деятельности подразделений МЧС России и РСЧС края за 2018 год и постановке задач на 2019 год проходило под руководством заместителя председателя Правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолия Литвинчука и начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Олега Волынкина. В своих докладах руководители отметили, что, несмотря на общий рост количества ЧС и происшествий в сравнении с 2017 годом, территориальной подсистеме РСЧС удалось значительно минимизировать их последствия. Так, нанесённый материальный ущерб чрезвычайными ситуациями в 2018 году снизился в 4 раза.

«В этом году необходимо сосредоточить все усилия на предупреждение чрезвычайных ситуаций и происшествий, — подчеркнул Анатолий Литвинчук. – К сожалению, этот год начался печально – за 22 дня на пожарах погибло более 20 человек, в том числе и дети. Необходимо максимально активизировать работу по недопущению возгораний путем установки автономных пожарных извещателей в домах с GPS-датчиком, совершенствования института сельских старост, обучения жителей правилам поведения с огнем. Только комплексный подход к предупреждению ЧС поможет нам добиться положительных результатов».

За прошедший год в Хабаровском крае зарегистрировано более 2500 пожаров. По сравнению с 2017 годом отмечается положительная динамика снижение количества пожаров на 6,2 % . При этом в огне погибли 102 человека, к сожалению, в числе погибших 9 детей. Удалось сократить количество погибших людей при происшествий на водных объектах на 14,9%. При этом в ходе проведения поисково-спасательных работ на водоёмах региона было спасено 152 человека. Таких положительных результатов удалось добиться благодаря эффективной предупредительной и профилактической работе сотрудников надзорных органов и совместной работе как специалистов в области пожарного надзора, ГИМС, так и органов власти разного уровня, взаимодействующих структур и ведомств, общественных организаций. В целях обеспечения безопасности людей на территории края прошли месячники безопасности, акции «Безопасный лед» и «Вода — безопасная территория», операции «Новый год», «Школа», «Отдых», «Отопление» и другие.

В ходе рейдов и патрулирований сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам за прошедший год было выявлено около 1200 административных правонарушений. Активно в прошедшем году проводилась надзорная деятельность в сфере пожарной безопасности. Сотрудниками Госпожнадзора МЧС России в Хабаровском крае было проведено более двух тысяч проверок, что на 40% больше показателей 2017 года. По их результатам, было выявлено более 10 тысяч нарушений, вручено свыше 1100 предписаний для устранения недостатков, к административной ответственности привлечено 1650 нарушителей.

В ходе заседания было уделено внимание и добровольной пожарной охране (ДПО). Так, было отмечено, что в Хабаровском крае осуществляют свою деятельность 84 общественных объединения добровольной пожарной охраны, силами которых прикрыты территории края с населением более 140 тысяч человек. В 2018 году формированиями ДПО самостоятельно потушено 45 пожаров.

Следует отметить, что результаты 2018 года были достигнуты благодаря планомерной предупредительной работе на местах, созданию достаточных материальных и финансовых резервов, а также гибкому реагированию на ЧС и происшествия со стороны органов управления территориальной и функциональных подсистем РСЧС.