В 2018 году в Хабаровске и Хабаровском районе выдано 274 электронных сертификата на материнский капитал, всего – около 42,4 тыс. (в 2018 году – более 3900).

В целом с 2007 года, за все время действия программы владельцами сертификата стали более 42,4 тысячи хабаровских семей, из которых 63 процента распорядились средствами полностью или частично. Всего на нужды владельцев сертификатов г. Хабаровска направлено более 8,4 млрд рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе УПФР в г.Хабаровске и Хабаровском районе.

Начальник Управления ПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе Татьяна Черендина отметила, что по-прежнему самым популярным направлением расходования материнского капитала остается улучшение жилищных условий.

«Но с 2018 года изменилась пропорция предпочтений жителей в пользу образования детей, в том числе дошкольного. Годом ранее более 67 процентов средств направлялось на жилье, теперь — 51,6 процента, а 34,6 – на образование. Видимо, этому способствовало появление возможности воспользоваться материнским капиталом до 3-летия ребенка, чтобы оплатить присмотр и уход в детском саду и яслях.

Хорошо востребована у наших земляков и ежемесячная выплата из материнского капитала на второго ребенка. С заявлением на её получение в прошлом году обратилось 586 семей. Здесь стоит напомнить, что такая выплата назначается на 1 год, по истечении которого семья вправе продлить её до тех пор, пока ребенку не исполнится полтора года. Для продолжения выплаты необходимо вновь представить документы для её назначения. Обратившимся за ежемесячной выплатой в 2019 году, она будет назначена в новом увеличенном размере и составит 14 051 руб.».

Ежемесячная выплата из материнского капитала является одной из демографических мер и полагается семьям с невысоким доходом, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года.

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи, можно подавать заявление на ежемесячную выплату. В Хабаровском крае в 2019 году она составляет 21 201 руб. Поэтому максимальный месячный доход семьи из 4 человек (родители и два ребенка), дающий им право в 2019 году на ежемесячную выплату, — 84 804 руб., из 3 человек (мама и два ребенка) — 63 603 руб.

Семьи могут обратиться одновременно и за получением сертификата, и за ежемесячной выплатой из средств материнского капитала.

Можно использовать материнский капитал без учета возраста ребенка на первоначальный ипотечный взнос; погашение ипотечных кредитов; оплату яслей и детского сада; на компенсацию затрат по приобретению товаров и услуг, помогающих социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Напомним, что стать владельцем государственного сертификата на получение материнского капитала можно до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Размер материнского капитала в 2019 году составляет 453 026 рублей.