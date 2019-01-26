Сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России вместе с представителями Следственного управления СК РФ в настоящее время устанавливают причины пожара, произошедшего минувшей ночью в селе Елабуга Хабаровского района. Среди предполагаемых причин возгорания, которое унесло жизнь человека, — использование самодельного обогревательного прибора. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Сообщение о пожаре в двухквартирном деревянном жилом доме поступило пульт пожарной охраны в 03.17 (хбр) 26 января 2019 года. Ближайшая профессиональная пожарная часть расположена в 32 км от населенного пункта. Первыми на место прибыла добровольная пожарная команда села. Позднее добрались три отделения профессиональной пожарной охраны. Всего на тушении огня было задействовано 4 автоцистерны и 19 человек.

Благодаря слаженным силам всех подразделений локализовать распространение пожара удалось в 04.25 (хбр), полностью ликвидировать

в 06.46 (хбр). С места пожара огнеборцы вынесли 6 газовых баллонов. В результате огнём уничтожена летняя кухня, дровяник и одна из квартир жилого дома. В ходе тушения пожара в летней кухне был найден мужчина без признаков жизни. Ещё один мужчина получил ожоги, но от госпитализации отказался.

Причины пожара и виновный будут установлены в ходе проверки сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России и Следственного управления СК РФ. В ходе опроса очевидцев происшествия, по предварительным данным, было установлено, что накануне в доме выпивала компания. Возгорание могло произойти из-за нарушений правил эксплуатации электрообогревательных приборов. На месте пожара были найдены самодельные обогреватели, так называемые «козлы». Также условием, способствующим распространению огня до крупных размеров, стало позднее обнаружение возгорания и сообщение о нем в пожарную охрану.