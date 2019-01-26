В Хабаровске завершилось первенство города по плаванию среди юношей и девушек «Весёлый дельфин». Борьбу за медали и путевки на первый этап спартакиады учащихся России и краевое первенство на протяжении трех дней вели 230 спортсменов из четырех спортивных школ Хабаровска и Биробиджана. Большинство наград во всех возрастных группах завоевали воспитанники спортивной школы «Дельфин».

В соревнованиях выступили юноши 15-16 лет, юноши и девушки 13-14 лет, девушки 11-12 лет.

Мульти-медалистами турнира стали воспитанники хабаровской школы «Дельфин»: Юлия Николаева, Анфиса Дубинина, Матвей Пашинцев и Эмилия Янкина, они завоевали по три золотых медали. В неофициальном командном зачете большинство медалей во всех четырех возрастных группах также завоевали спортсмены СШ «Дельфин».

— Спортсмены «Дельфина» достойно выступили. Юлия Николаева еще очень молодая спортсменка 2006 года рождения, выполнила на этом турнире норматив кандидата в мастера спорта. Не участвовало несколько основных лидеров с «Наутилуса-Южный». Таисия Иванова, Ярослав Яшин – призеры Всероссийских соревнований сейчас находятся на сборах в Волгограде. Они бы, конечно, пополнили копилку наград своей команды. Впрочем, не столь важно кто сколько медалей завоевал сегодня, а насколько сильную сборную мы соберем по итогам этого турнира на краевые соревнования, которые станут отборочными на первенства России. Что бы потом наши ребята выглядели достойно, -рассказал Сергей Остроушко – вице-президент федерации плавания Хабаровского края, директор СШ «Дельфин».

Сборные команды города, сформированные на данных соревнованиях, выступят на двух первенствах:

— 18-20 февраля в краевом центре состоится первенство Хабаровского края, I этап IХ летней Спартакиады учащихся России 2019 года, среди юношей 15-16 лет и девушек 13-14 лет;

— 21-23 февраля в. Комсомольске-на-Амуре – первенство Хабаровского края «Веселый дельфин» среди юношей 13-14 лет и девушек 11-12 лет.

Напомним, с 28 по 30 января в бассейне «Наутилус-Южный» состоится самый масштабный турнир по плаванию на Дальнем Востоке — «Амурские тигрята», который официально внесен в календарь Министерства спорта РФ в ранге Всероссийских соревнований. Участие в них подтвердили более 10 субъектов Сибири и Дальнего Востока, это около 300 юных пловцов. Сборная Хабаровского края будет представлена четырьмя командами. Начало соревнований все три дня в 10 часов.