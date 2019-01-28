27 января более 500 жителей Хабаровска отпраздновали открытие бесплатного обновленного ледового катка NIVEA в квартале ДОС, 56. Территория площадки была отреставрирована по итогам Всероссийского социального конкурса «Голосуй за свой каток!», который бренд проводит 5-й год. Площадка уже сейчас доступна для всех жителей города, также она станет местом проведения развлекательных мероприятий.

В церемонии открытия приняли участие работники мэрии города, руководство управления по физической культуре и спорту, специальный гость олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, а также представители бренда NIVEA и компании Beiersdorf. «Мы успели побывать в трех городах и устроить праздник для тысяч россиян. Надеемся, что новая площадка станет любимым местом семейного отдыха. Наш благотворительный марафон продолжит свое путешествие по стране уже в следующем сезоне», – отметил Томас Додан, директор по маркетингу компании Beiersdorf в России и СНГ.

В день открытия катка российский фигурист Алексей Ягудин выступил на льду и провел мастер-класс для детей. Также многие посетители могли сфотографироваться со спортсменом и взять у него автограф. Кроме того, на площадке мероприятия работали профессиональные инструкторы, которые помогали новичкам адаптироваться и учили стоять на коньках. Все желающие приняли участие в интересных конкурсах, записали свои мысли в «Книге пожеланий», а также стали частью флешмоба «Спасибо, NIVEA!».

На праздник были приглашены подопечные Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение», которые не только встали на лед, но и получили в подарок от компании Beiersdorf принтер Брайля. Устройство поможет людям с нарушениями зрения без труда распечатывать и считывать любые тексты. «Сегодняшний праздник – это прекрасный пример того, как забота друг о друге и о своем городе объединяет сотни людей! Благодарим представителей бренда NIVEA и компании Beiersdorf за сотрудничество, которое позволяет улучшить качество жизни слепоглухих людей» – отметила Ирина Домбровская, представитель регионального отделения Фонда «Со-единение» в Хабаровске.

В рамках благотворительного проекта NIVEA жителям Хабаровска и других российских городов предлагалось оставить заявку на реставрацию катка на сайте www.nivea.ru/katki . Хабаровская площадка победила, набрав 1 328 голосов. Как рассказал автор заявки Павел Якоб, во все времена дети постоянно играли на территории квартала ДОС, 56. Именно поэтому участник конкурса решил привлечь к ней всеобщее внимание.

В качестве бонуса организаторы также подарили хабаровчанам футбольные ворота и искусственный газон для летней эксплуатации.