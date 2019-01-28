Что делать собственнику, если ему оказывается коммунальная услуга ненадлежащего качества: куда обратиться, что предпринять, — комментирует генеральный директор СРО НП «ЖКХ-Групп» Ольга Беленькая.

Погода в доме

Коммунальные услуги предоставляются потребителям круглосуточно и бесперебойно. Но в работе любой системы не исключены сбои и перерывы. В Правилах предоставления коммунальных услуг определены допустимые временные рамки таких ситуаций.

Перерыв в подаче тепла должен быть не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца. При этом температура в жилых помещениях должна быть не ниже +18 °C (в угловых комнатах — +20 °C). В северных районах — не ниже +20 °C (в угловых комнатах — +22 °C). Допускается превышение нормативной температуры не более чем на 4 °C, а в ночное время суток — снижение (от 0.00 до 5.00 часов) не более 3 °C. В дневное время (от 5.00 до 0.00 часов) снижение температуры не допускается.

Кто в доме подает тепло, воду и свет

Исполнителем коммунальной услуги является управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, а если в доме выбран непосредственный способ управления — ресурсонабжающая организация.

Как действовать

Если потребителю оказываются услуги ненадлежащего качества, он обязан сообщить об этом письменно или устно (в том числе по телефону) в аварийно-диспетчерскую службу. Сообщение подлежит обязательной регистрации. При этом потребитель обязан сообщить свои фамилию, имя и отчество, точный адрес помещения, где обнаружено нарушение качества коммунальной услуги, и вид такой коммунальной услуги. Сотрудник аварийно- диспетчерской службы обязан сообщить потребителю сведения о лице, принявшем сообщение (фамилию, имя и отчество), номер, за которым зарегистрировано сообщение потребителя, и время его регистрации. В случае если сотруднику аварийно-диспетчерской службы исполнителя известны причины нарушения качества коммунальной услуги, он обязан немедленно сообщить об этом обратившемуся потребителю и сделать соответствующую отметку в журнале регистрации сообщений. Если не причины известны, то он обязан согласовать с потребителем дату и время проведения проверки факта нарушения качества коммунальной услуги, и немедленно уведомить ресурсоснабжающую организацию о дате и времени ее проведения. По окончании проверки составляется акт проверки, в котором указываются дата и время проведения проверки, выявленные нарушения параметров качества коммунальной услуги, методы (инструменты) выявления таких нарушений, причины, выводы о дате и времени начала нарушения качества коммунальной услуги.

Как проводится проверка

По отоплению: производится замер температуры воздуха в комнате (при наличии нескольких комнат — в наибольшей по площади жилой комнате) в центре комнаты (т.е. в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и обогревающего элемента на 0,5 м и в центре помещения (точке пересечения диагональных линий помещения) на высоте 1 м.). Акт проверки составляется в количестве экземпляров по числу заинтересованных лиц. Первый экземпляр акта передается потребителю, второй экземпляр остается у управляющей организации. Остальные экземпляры передаются заинтересованным лицам, участвующим в проверке. При уклонении кого-либо от подписания акта, документ подписывается другими участниками проверки и не менее чем 2 незаинтересованными лицами. Если возникает спор, то любой заинтересованный участник проверки вправе инициировать проведение экспертизы.

Документы. Перерасчет

После устранения причин оказания некачественной коммунальной услуги также составляется акт о результатах проверки по итогам устранения причин нарушения. Акт подписывается потребителем (или его представителем) и исполнителем. Если потребитель уклоняется от проведения проверки, подписания акта, то документ подписывается исполнителем и не менее 2 незаинтересованными лицами. На основании таких документов потребитель вправе потребовать перерасчет за некачественно оказанную услугу. Если нарушение качества коммунальной услуги и (или) перерывы в предоставлении такой услуги возникли до границы раздела элементов внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей инженерно-технического обеспечения, то перерасчет производится ресурсоснабжающей организацией. Если нарушение произошло во внутридомовых сетях, непосредственно в самом доме, то перерасчет производится исполнителем коммунальных услуг. Если в ходе проверки факт нарушения качества коммунальной услуги не подтвердится, то в акте проверки указывается об отсутствии факта нарушения качества коммунальной услуги.

Если потребитель не согласен с начислениями за отопление и квитанции выставляются ресурсоснабжающей организацией.

В том случае, если квитанции за отопление выставляет потребителю непосредственно ресурсоснабжающия организация, обращения о правильности начисления платы за коммунальную услугу, необходимо направлять ресурсоснабжающей организации.