В крае продолжается работа по внедрению социальной транспортной карты. В настоящее время отрабатывается порядок взаимодействия с перевозчиками, которым будут возмещаться понесенные расходы в связи с предоставлением проезда льготным категориям граждан. Эту тему обсудили представители регионального министерства социальной защиты населения и транспортных предприятий. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Было отменено, что в ближайшее время объявят конкурс на определение оператора, который в дальнейшем будет отвечать за работу новой системы. В Хабаровске и Хабаровском районе она начнет действовать с 1 июня. До этого необходимо не только организовать выдачу карты, но и наладить взаимодействие с перевозчиками.

— Мы все читали закон, в котором говорится о введении льготного проезда для жителей края, и это действительно хорошая идея. Но автобусы работают от выручки, часть которой ежедневно уходит на транспортные расходы. Нам, как предпринимателям, необходимо понимать, каким образом с нами будет производиться расчет. Чтобы мы могли в полной мере и своевременно оказывать услугу, — отметила руководитель ассоциации «Независимый союз пассажирских перевозок» города Хабаровска Елена Шадуя.

Представители транспортных предприятий Хабаровска предложили ввести авансовые платежи. Инициативу в министерстве поддержали, но отметили, что она требует тщательной проработки.

— В ходе совещания было рассмотрено несколько вариантов расчетов с перевозчиками. Это и авансирование с последующим перерасчетом, и оплата по факту оказанных услуг. Нам еще предстоит определиться, учитывая при этом интересы всех сторон. Наша общая задача — оказание социальных услуг, поэтому я думаю, что мы придем к правильному решению, — подчеркнула министр социальной защиты населения края Светлана Петухова.

Она также сообщила, что на этой неделе запланировано аналогичное совещание с перевозчиками Комсомольска-на-Амуре, где запуск новой услуги намечен на 1 октября.

С введением новой системы, сведения о расходах по транспортной карте начнут поступать в сервисный центр в онлайн-режиме. Оператор сможет получать информацию о каждой поездке льготника и сумме расходов перевозчика в связи с предоставлением проезда по транспортной карте. Таким образом, на практике можно будет отследить систему в действии и оперативно исправить возможные недоработки.

Новая мера социальной поддержки вводится согласно краевому закону № 360 от 20 сентября 2018 года. Воспользоваться ей смогут порядка 368 тысяч человек. В их числе 86 тысяч — федеральные льготники и 282 тысячи — региональные.