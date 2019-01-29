Во Владивостоке в кампусе Дальневосточного федерального университета прошла встреча Заместителя Председателя Правительства России – полномочного представителя Президента РФ Юрия Трутнева с победителями полуфинала Конкурса управленцев «Лидеры России»2018-2019 гг. в Дальневосточном федеральном округе.

«Прежде всего хочу поздравить победителей полуфинала. Выйти в финал – уже хороший результат. На конкурсе проверяются ваши знания, умения, интеллект, настойчивость. Это не только важный шаг для участников. Это важный шаг для нашей страны. Нам надо привлечь к процессам управления страной, предприятиями как можно больше талантливых людей. Финал открывает для вас дополнительные возможности, но по дороге жизни вы идете сами», — отметил Юрий Трутнев.

Региональный полуфинал стартовал 25 января. В первый день конкурсанты прошли контрольное компьютерное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа. К оценочным мероприятиям полуфинала были допущены 240 человек. На встречу с вице-премьером попали только 30 победителей. В финал вышли 12 представителей Приморского края, 7 – Хабаровского края, 6 – Амурской области, 2 – Сахалинской области. Из Магаданской области, Республики Саха (Якутия) и Забайкальского края в финал прошли по одному участнику из каждого региона. Список тех, кто прошел в финал, не окончательный. Для конкурсантов, набравших высокие баллы, но не прошедших в финал, сформирован лист ожидания. Если участник из числа приглашенных в финал не выполнит задание «Сердце лидера», он будет дисквалифицирован. В этом случае его место займет полуфиналист из листа ожидания, который выполнил это условие конкурса.

«Весь смысл конкурса «Лидеры России», на мой взгляд, в двух ипостасях. Первое – выявить самых талантливых молодых людей, организовать для них обучение, помочь им в профессиональном становлении. Второе – польза не только для самих участников конкурса, но и для страны, чтобы в процессы управления привлекались наиболее талантливые люди. В этом направлении мы идем постепенно, шаг за шагом. Я был наставником в прошлом конкурсе «Лидеры России». Уже двое ребят из прошлогоднего состава конкурса работают для Дальнего Востока. Один — в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Второй – в правительстве одного из дальневосточных регионов», — сообщил вице-премьер.

По его словам, с полуфиналистами-дальневосточниками обсуждался ряд актуальных тем, связанных с развитием Дальнего Востока. «Были представлены различные идеи. Например, по улучшению коммуникации с гражданами в рамках программы «Дальневосточный гектар», предложения по улучшению демографической ситуации и другие. Каждую инициативу оценивали в формате дискуссии», — пояснил Юрий Трутнев.

Напомним, 10 октября 2018 года стартовал Конкурс управленцев «Лидеры России» 2018-2019гг. На него было подано более 227 тысяч заявок от руководителей со всей страны и из 68 иностранных государств. К дистанционному этапу отбора конкурса были допущены более 91 тысячи конкурсантов, постепенно, по итогам трех блоков тестирования, их количество сократилось до 3294 участников, которые были приглашены в полуфиналы конкурса.

Сейчас проходит этап очных региональных полуфиналов, они состоятся во всех федеральных округах в январе и феврале 2019 года. В марте в Сочи пройдет финал, на котором будут определены победители конкурса. Все финалисты получат образовательные гранты в размере 1 миллиона рублей, а победители получат еще и наставника из числа лучших российских руководителей.

Конкурс реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 15 самостоятельных проектов. Цели конкурса — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций.