29 января 2019 г. – на Хабаровском судостроительном заводе (входит в ОСК) состоялась торжественная закладка, второго из серии, буксира проекта 00440, заводской № 242, для Амурского судостроительного завода. В настоящее время АО «ХСЗ» ведёт строительство двух буксиров этого проекта.

В качестве лизингодателя выступила компания «Машпромлизинг», которая входит в Объединённую судостроительную корпорацию, как и другие участники сделки. Проект судов был разработан в конструкторском бюро «Вымпел» (также входит в ОСК).

АСЗ планирует использовать новые буксиры для осуществления перегона кораблей и судов в город Владивосток для их дальнейшей достройки, заводских ходовых и швартовых испытаний с последующей передачей заказчикам, а также оказания услуг по буксировке.

Планируется построить головное судно в 2019-м, второе в 2020-м году.

Основные технические характеристики:

Длина наибольшая – 35 метров;

Ширина – 9,5 метра;

Осадка – не более 3,5 метров;

Скорость судна – 12 узлов;

Экипаж – 8 человек.

В настоящее время Хабаровский судостроительный завод работает над строительством судна на воздушной подушке СВП-50 и двух судов из серии теплоходов проекта А45-2. Ведётся подготовка к работам по строительству плавсредства (понтон-батопорт) для затворного сооружения по объекту «Защита от затопления территории Южного округа г. Хабаровска на участке ул. Пионерская от Дендрария до ул. Союзной».