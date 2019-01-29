В инвестиционную программу Хабаровского филиала АО «ДРСК» на текущий год включены сразу два крупных объекта, реализация которых направлена на повышение надежности электроснабжения в северных районах Хабаровского края. К концу 2019 года в Николаевском муниципальном районе появятся центры питания, призванные обеспечить электроэнергией резидентов ТОР «Николаевск», а в Совгаванском районе будет реконструирована подстанция 35/10 кВ «Тишкино».

В рамках электрификации ТОР «Николаевск» специалисты Хабаровских электрических сетей проводят процедуры по закупке необходимого оборудования и по выбору подрядчика строительно-монтажных работ по возведению двух новых современных подстанций – ПС 110/35/6 кВ «Чныррах» и ПС 35/10 кВ «Оремиф» – и двух воздушных линий 110 кВ и ВЛ 35 кВ общей протяженностью более 33 км. Стройка объектов намечена на второй квартал текущего года, что связано прежде всего с климатическими особенностями Николаевского района и его удаленностью.

По словам заместителя директора по развитию и инвестициям ХЭС Сергея Новикова, во втором полугодии 2019 года энергетики приступят к масштабному обновлению ПС 35/10 кВ «Тишкино», введенной в эксплуатацию в 1962 году и обеспечивающей электроэнергией Совгаванский муниципальный район.

«Реконструкция центра питания запланирована в рамках повышения надежности потребителей. Согласно намеченных мероприятий, на подстанции будут установлены два силовых трансформатора 2х16 МВА и модернизирована система релейной защиты и автоматики», — отмечает Сергей Новиков.

Помимо этого, сетевая организация продолжит работу по технологическому присоединению к сетям АО «ДРСК» новых потребителей. Один из самых крупных объектов – ООО «Причал» в поселке Ванино Ванинского района, запрошенная мощность для которого превышает 7 МВА.