Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев открыл Студенческий центр по разработке Национальной программы развития Дальнего Востока в Дальневосточном федеральном университете.

«Участие в разработке Национальной программы развития Дальнего Востока – большая возможность научиться делать что-то важное для страны, внести свой вклад в будущее. Мы сейчас планируем развитие региона на значительное время – до 2025 года, а в перспективе до 2035 года. Студенческий центр имеет существенное значение. Во-первых, он находится на Дальнем Востоке, в Приморье. Во-вторых, студенчество – это особая социально активная категория», — отметил Юрий Трутнев

Программа должна объединить мероприятия национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов. При этом она должна содержать конкретные и измеримые показатели. Среди ключевых направлений Национальной программы – обеспечение опережающей динамики в социальной сфере (жилье, ЖХК, транспортная доступность, здравоохранение, культура и спорт), развитие экономики и науки.

«В разработке Национальной программы должны принять участие все, кто неравнодушен к развитию Дальнего Востока. Необходимо организовать обсуждение в субъектах Российской Федерации, привлечь жителей региона, экспертов, ученых, специалистов. Важно, что к этому процессу уже присоединились студенты ДВФУ. Мы должны создать Национальную программу развития Дальнего Востока, чтобы она максимально отвечала чаяниям людей и решала задачи, поставленные Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным», — подчеркнул вице-премьер.

На встрече с Юрием Трутневым студенты озвучили свои инициативы для включения в Национальную программу. Представители студенческого актива поднимали вопросы закрепления выпускников дальневосточных вузов и привлечения высококвалифицированных кадров в ДФО из других регионов. Участники высказывали предложения по поддержке приоритетных отраслей экономики и улучшению социальных условий, развитию городской среды, затрагивали экологическую тематику. Отдельное внимание было уделено повышению транспортной доступности с Центральной Россией и внутри ДФО, в том числе механизмам совершенствования субсидирования авиаперевозок. Вице-премьер отметил, что субсидирование вырастет «минимум раза в три». «Мы уже совместно с Министром транспорта написали письмо на Председателя Правительства РФ Дмитрия Анатольевича Медведева о выделении дополнительных средств. Он поддержал это решение. Дополнительно будет выделено порядка 5,2 млрд рублей», — подчеркнул он.

По словам ректора ДВФУ Никиты Анисимова, «Дальневосточный федеральный университет активно включился в разработку предложений для Национальной программы». «Студенты ДВФУ понимают: именно им предстоит строить будущее Дальнего Востока, они точно знают, каким хотят видеть наш регион, и что для этого необходимо сделать», — считает он.

По каждому направлению Национальной программы развития Дальнего Востока созданы рабочие группы из числа студентов и аспирантов ДВФУ. Экспертное сопровождение работы центра обеспечат ученые Дальневосточного федерального университета, представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития и бизнеса. Планируется, что первые предложения Студенческий центр представит через месяц.

Напомним, Национальная программа развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года должна быть подготовлена до 1 сентября 2019 года. Соответствующее поручение Президент России Владимир Путин дал по итогам четвертого Восточного экономического форума. С 15 декабря работает сайт дв2025.рф для сбора предложений жителей России по развитию дальневосточного региона. Поступившие предложения будут учитываться при формировании Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года.