Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев открыл Студенческий центр по разработке Национальной программы развития Дальнего Востока в Дальневосточном федеральном университете.
«Участие в разработке Национальной программы развития Дальнего Востока – большая возможность научиться делать что-то важное для страны, внести свой вклад в будущее. Мы сейчас планируем развитие региона на значительное время – до 2025 года, а в перспективе до 2035 года. Студенческий центр имеет существенное значение. Во-первых, он находится на Дальнем Востоке, в Приморье. Во-вторых, студенчество – это особая социально активная категория», — отметил Юрий Трутнев
Программа должна объединить мероприятия национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов. При этом она должна содержать конкретные и измеримые показатели. Среди ключевых направлений Национальной программы – обеспечение опережающей динамики в социальной сфере (жилье, ЖХК, транспортная доступность, здравоохранение, культура и спорт), развитие экономики и науки.
«В разработке Национальной программы должны принять участие все, кто неравнодушен к развитию Дальнего Востока. Необходимо организовать обсуждение в субъектах Российской Федерации, привлечь жителей региона, экспертов, ученых, специалистов. Важно, что к этому процессу уже присоединились студенты ДВФУ. Мы должны создать Национальную программу развития Дальнего Востока, чтобы она максимально отвечала чаяниям людей и решала задачи, поставленные Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным», — подчеркнул вице-премьер.
На встрече с Юрием Трутневым студенты озвучили свои инициативы для включения в Национальную программу. Представители студенческого актива поднимали вопросы закрепления выпускников дальневосточных вузов и привлечения высококвалифицированных кадров в ДФО из других регионов. Участники высказывали предложения по поддержке приоритетных отраслей экономики и улучшению социальных условий, развитию городской среды, затрагивали экологическую тематику. Отдельное внимание было уделено повышению транспортной доступности с Центральной Россией и внутри ДФО, в том числе механизмам совершенствования субсидирования авиаперевозок. Вице-премьер отметил, что субсидирование вырастет «минимум раза в три». «Мы уже совместно с Министром транспорта написали письмо на Председателя Правительства РФ Дмитрия Анатольевича Медведева о выделении дополнительных средств. Он поддержал это решение. Дополнительно будет выделено порядка 5,2 млрд рублей», — подчеркнул он.
По словам ректора ДВФУ Никиты Анисимова, «Дальневосточный федеральный университет активно включился в разработку предложений для Национальной программы». «Студенты ДВФУ понимают: именно им предстоит строить будущее Дальнего Востока, они точно знают, каким хотят видеть наш регион, и что для этого необходимо сделать», — считает он.
По каждому направлению Национальной программы развития Дальнего Востока созданы рабочие группы из числа студентов и аспирантов ДВФУ. Экспертное сопровождение работы центра обеспечат ученые Дальневосточного федерального университета, представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития и бизнеса. Планируется, что первые предложения Студенческий центр представит через месяц.
Напомним, Национальная программа развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года должна быть подготовлена до 1 сентября 2019 года. Соответствующее поручение Президент России Владимир Путин дал по итогам четвертого Восточного экономического форума. С 15 декабря работает сайт дв2025.рф для сбора предложений жителей России по развитию дальневосточного региона. Поступившие предложения будут учитываться при формировании Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года.
Эта запись была опубликована 29.01.2019в 19:25. В рубриках: Общество.
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