Несмотря на фактическое снижение покупательной способности, граждане России предпочитают поддерживать текущий уровень жизни за счет снижения сбережений и посредством кредитования. Этот тренд фактически говорит о том, что еще больше укрепляется потребительская модель поведения населения.

Явно прослеживается тенденция к снижению средней нормы сбережения населения. Средняя доля сберегаемого дохода снизилась на 2,7 процентных пункта и впервые с января 2002 года упала ниже 5%.

«Напомним, что уже пятый год подряд мы наблюдаем снижение реальных доходов населения: по итогам 2018 года на 0,2%. При этом расширяется оборот розничной торговли – в 2018 году рост составил 2,6%, ускорившись по сравнению с предыдущим годом в два раза, – отметил директор по аналитике инвестиционного блока банка «Открытие» Дмитрий Харлампиев. – Темп роста совокупного объема кредитов физическим лицам в 2018 году составил 22,4%, что выше темпов роста показателя за предыдущий год примерно в 1,8 раз. Причем на сопоставимом уровне растет беззалоговое кредитование, т.е. чаще всего именно потребительские кредиты».

Важным фактором роста потребительских кредитов стало продолжение цикла снижения процентных ставок в первом полугодии 2018 года. Однако это процесс фактически завершился в сентябре прошлого года, и денежно-кредитные условия, напротив, стали ужесточаться.

Дмитрий Харлампиев полагает, что в среднесрочном периоде потребительская модель поведения населения сохранится. Однако такие факторы, как рост процентных ставок, повышение НДС с нового года, ускорение инфляции, отсутствие перспектив роста реальных доходов населения негативно скажутся на темпах кредитования.