«Обнаружение вируса ящура на промышленном свиноводческом предприятии еще в одном регионе – Хабаровском крае – ставит вопрос о необходимости поиска комплексных решений этой проблемы для дальневосточного региона в целом. Начиная с 2014 года, животноводство Дальнего Востока – включая Забайкальский край – ежегодно страдает от вспышек ящура, очаги инфекции выявляются и в соседнем Китае. Краю необходимы системные решения в области управления рисками животноводства, и агрострахование должно стать частью такой системы», – заявил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.

31 января от управления ветеринарии Хабаровского края в СМИ поступила информация, что очаг ящура зарегистрирован в регионе на свинокомплексе «Скифагро-ДВ». Для предотвращения распространения заболевания, необходимо уничтожение поголовья в размере около 1700 особей. Таким образом, инфекция, 4 очага которой выявлены в январе в Приморском крае, продолжает распространение на Дальнем Востоке.

«Эпизоотическая ситуация по ящуру на Дальнем Востоке отличается особой остротой, — прокомментировал президент НСА Корней Биждов. – Так, с 2014 года в регионах, которые сегодня входят в состав Дальневосточного федерального округа, вспышки ящура регистрировались ежегодно, за исключением 2015 года. По данным Россельхознадзора, с 2000 года в прилегающих к Китаю регионах ДФО отмечено уже 59 вспышек ящура: 27 – в Приморском крае, 23 – в Забайкальском крае, 8 – в Амурской области, и теперь к ним впервые добавился Хабаровский край. Следует подчеркнуть, что в период с 2000 по 2013 годы очаги ящура регистрировались на Юге России в зоне Кавказа, в центре – в Москве и Владимирской областях, а также в Поволжье – в Республике Башкирия (единственный регион, кроме дальневосточных, где ящур был отмечен после 2013 г.). При этом, если в остальных регионах распространение инфекции удалось предотвратить, то Дальний Восток пока остается зоной высокого риска по ящуру».

Президент НСА Корней Биждов подчеркнул, что «только 3 региона ДФО осуществили субсидирование страхования поголовья сельхозживотных в 2018 г. В Хабаровском крае застраховано при поддержке государства около 819 тыс. голов птицы и около 2 тыс. голов свиней, на Сахалине – почти 31 тыс. свиней и почти 745 тыс. голов птицы, в Приморском крае – только 166 единиц крупного рогатого скота. Спрос на страхование животных присутствует: в целом застрахованное на условиях господдержки поголовье сельхозживотных, выраженное в условных головах, в ДФО за год увеличилось на 32% — с 31 тыс. до 41 тыс. условных голов животных. Кроме того, в регионе часть животноводческих хозяйств застрахована по договорам, которые не получили господдержку – так, в Приморском крае одна из страховых компаний-членов НСА сейчас объявила о начатом урегулировании убытка, связанном с январской вспышкой ящура свиней»

«Кроме ящура, очаг которого был обнаружен осенью 2018 года в соседнем Китае, опасность для животноводства на Дальнем Востоке представляет также африканская чума свиней, о приближении которой к границам России со стороны Китая Россельхознадзор предупредил в ноябре 2018 года, и птичий грипп, вспышка которого была отмечена в Приморье в 2018 году, – отметил Корней Биждов. – Таким образом, для животноводческих предприятий региона риски очень высоки. Необходим комплекс мер, включающий и страхование, и превентивные мероприятия, в том числе по возможности вакцинацию животных, и меры государства по изъятию животных в порядке проведения карантинных мероприятий».

Кроме того, возможно, нуждается в корректировке и адаптации под потребности промышленного животноводства порядок отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных, так как этот документ (Постановление Правительства РФ №310) был принят еще в 2006 году, когда уровень развития крупных животноводческих предприятий был ниже, отметил президент НСА. «Практика крупных убытков от эпизоотий на животноводческих предприятиях, в том числе в 2018 году, показала, что необходимы комплексные планы управления рисками, учитывающие, в том числе, наличие страховой защиты», – заявил Корней Биждов.