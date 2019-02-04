9 февраля в Хабаровском краевом музее им. Н.И. Гродекова пройдет первая городская молодежная конференция «Сохраняй». В ней примут участие неравнодушные к культуре города школьники и студенты.
В рамках конференции молодёжь краевой столицы впервые поговорит о развитии направления «Культурное волонтерство» в Хабаровске. Участники мероприятия обсудят проблемы, связанные с культурой, и окунутся в богатое историческое прошлое города на Амуре.
Конференция «Сохраняй» призвана изменить культурное будущее краевой столицы. На ней подростки разработают программы по сохранению культуры города Хабаровска, которые в дальнейшем будут реализованы.
Организатором выступит проектная команда всероссийского волонтерского проекта «Культурный патруль» в городе Хабаровске.
Для того чтобы стать участником конференции «Сохраняй» необходимо оставить заявку на участие до 7 февраля: https://docs.google.com/forms/d/1bS8FqIzgxbz_MdE9xX6vtTenRFE8mw5aBoN1clleZOk
Эта запись была опубликована 04.02.2019в 21:50. В рубриках: Общество.
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