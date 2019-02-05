Банк ВТБ, Хабаровский филиал Почты России и НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта» подписали соглашение, в рамках которого жители региона получили возможность оплачивать взносы на капремонт в почтовых отделениях без комиссии.

Взносы на капремонт принимает Хабаровский филиал Почты России и перечисляет их на счет «Хабаровского краевого фонда капитального ремонта» в ВТБ.

Ранее подобная услуга была доступна для жителей края в кассовых отделениях ВТБ в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, для владельцев пластиковых карт – также в банкоматах, платежных терминалах банка и через ВТБ-Онлайн.

Управляющий ВТБ в Хабаровском крае, вице-президент Евгений Орлов прокомментировал: «Соглашение имеет социальную значимость, поскольку обеспечивает максимальную доступность данной услуги за счет широкой инфраструктуры Почты России. И, кроме того, сделать взносы на капремонт можно без дополнительных трат».

«Почта России в Хабаровском крае насчитывает 303 отделения почтовой связи, распложенных даже в самых удаленных населенных пунктах. Наши операторы ежегодно совершают свыше 3 миллионов операций по оплате услуг, более 2 миллионов из них – это коммунальные платежи», — отметил директор Макрорегиона Дальний Восток Почты России Максим Костин.

Алёна Сидорова, директор НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта» добавила: «В партнерстве с ВТБ и Почтой России мы создали широкую сеть по приему взносов на капитальный ремонт без комиссии по всему краю. Теперь каждый житель региона сможет легко совершать такие платежи без дополнительных расходов».

Министр ЖКХ Хабаровского края Дарий Тюрин подчеркнул: «Масштабы региона, наличие отдаленных территорий придает особое значение вопросу доступности оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Возможность сэкономить на комиссии также ценна для населения. Поэтому уверен, что инициатива участников соглашения будет с одобрением принята жителями края».