Хабаровск, 07 февраля 2019 г. – Потребители Хабаровской теплосетевой компании (филиал АО «Дальневосточная генерирующая компания») могут рассчитаться за тепло и горячую воду без комиссии при помощи услуги интернет-эквайринга на сайте ДГК.

Напомним, с января текущего года решением Комитета цен и тарифов Хабаровского края из тарифа на тепловую энергию для потребителей ДГК исключены затраты на выплату вознаграждения агентам, принимающим платежи от населения за тепло и горячую воду в адрес ресурсоснабжающей организации. Это решение вызвало всплеск недовольства среди граждан, вынужденных отдавать операторам по приему платежей до 3 % от вносимой ими суммы.

ДГК еще до вступления в силу нового тарифа озвучила свою обеспокоенность по поводу этого непопулярного решения и выразила несогласие с ним. Однако ситуация не изменилась. В итоге с начала года обязанность по оплате комиссии при расчете за услуги теплоснабжения и ГВС по решению Комитета цен и тарифов Хабаровского края была возложена на самих потребителей. В январе комиссию с граждан начал брать Сбербанк. С 1 февраля она появилась и у других платежных агентов. Размер комиссии при этом устанавливается самими платежными агентами и может быть разным.

«Проведя ряд переговоров и урегулировав некоторые спорные моменты, теперь мы можем дать возможность нашим потребителям оплатить тепло и горячую воду без комиссий, — рассказывает директор филиала «Хабаровская теплосетевая компания» АО «ДГК» Сергей Нехороших. — Сделать это можно на сайте ДГК в разделе «онлайн-платеж». Для этого достаточно быть владельцем пластиковой карты любого банка. Причем совершать платеж через этот сервис можно из любой точки не то, что Хабаровского края, а даже мира. Главное, чтобы у потребителя был доступ в интернет. Комиссии за эти операции с потребителей взыматься не будут».

Для того чтобы оплатить тепловую энергию (отопление и горячую воду) посредствам интернет-эквайринга необходимо зайти на сайт АО «Дальневосточной генерирующей компании» www.dvgk.ru , кликнуть на баннер «Онлайн-платёж», и далее просто следовать за подсказками, которые будут предложены. Подтверждение об оплате придёт на адрес электронной почты.

Помимо бескомиссионной оплаты за тепловую энергию через сервис «Онлайн-платеж» потребители Хабаровской теплосетевой компании могут также без дополнительных процентов осуществить платежи и в кассах компании-партнёра ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» в Хабаровске по адресам: ул. Ленина, 43 а, ул. Тихоокеанская, 197 и в Комсомольске-на-Амуре по адресу: проспект Мира, 33.

Справка

«АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем 70%. В 2018 году АО «ДГК» было выработано 25,86 млрд кВтч электроэнергии и отпущено 20,86 млн Гкал тепловой энергии. В компании работают свыше 12 тысяч человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха — Якутия), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез».

РусГидро – крупнейшая российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации в Российской Федерации и за рубежом. РусГидро вырабатывает более 90% электроэнергии для Дальнего Востока и является крупнейшим производителем тепла. Установленная электрическая мощность электростанций РусГидро составляет свыше 13 000 МВт; тепловая мощность – 18 000 Гкал/час. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 100 тысяч километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.