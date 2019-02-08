Второй день подряд воздушные суда Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вместе с врачами территориального центра медицины катастроф выполняют рейсы по экстренной эвакуации больных по жизненным показаниям в краевую столицу из п. Чегдомын Верхнебуреинского района.

Накануне в медицинское учреждение Хабаровска вертолётом Ми-8 МЧС России была доставлена женщина, которой потребовалась срочная квалифицированная помощь медиков.

Сегодня, 8 февраля в Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю поступила заявка на применение авиации для доставки в краевую столицу новорождённого ребенка. Учитывая состояние маленького пациента, для выполнения этого рейса было использовано специальное оборудование – медицинский вертолётный модуль. Спасателями Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России он был оперативно установлен на борт воздушного судна. Модуль оснащен не только специальными носилками на жёстком каркасе, но и дополнительным медицинским оборудованием, которое позволяет в полёте подключить больного к аппарату искусственной вентиляции лёгких, проводить реанимационные мероприятия и иные жизненно важные действия. В 12.29 (хбр) дежурный экипаж вертолета Ми-8 вместе с бригадой врачей вылетел в пункт назначения, в 19.10 (хбр) новорождённый ребёнок и его мама в сопровождении медиков были доставлены в Хабаровск и госпитализированы в медицинское учреждение.

С начала 2019 года воздушными судами Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России было выполнено более 10 санитарных рейсов в разные районы Хабаровского края, в том числе дважды с применением медицинского вертолётного модуля.