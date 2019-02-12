Передача электроэнергии осуществлена от подстанции 220 кВ «Амур», построенной в 2015 году для развития северного и северо-восточного районов Хабаровска, в которых проживает порядка 250 тыс. человек. Новый жилой микрорайон «Березки» подключен к сетям ФСК ЕЭС и обеспечен 3 МВт мощности, необходимыми для ввода первых многоквартирных домов. В дальнейшем этот объем будет увеличен вдвое.

В рамках проекта по технологическому присоединению на подстанцию «Амур» заявителем – городской электросетью заведена линия электропередачи. Специалистами ФСК ЕЭС проведен контроль работ и подготовлено оборудование к передаче электроэнергии.

Подстанция 220 кВ «Амур» расположена на севере Хабаровска. Мощность энергообъекта составляет 250 МВА. Жилой комплекс «Березка» возводится в Железнодорожном районе города. Согласно плану застройки микрорайон будет состоять из 15 многоэтажных домов, рассчитанных на 2 тыс. квартир.