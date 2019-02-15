Председатель Правления Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы Андрей Муров и Президент Русской медной компании (АО «РМК») Всеволод Левин на полях Российского инвестиционного форума (РИФ-2019) подписали соглашение о взаимодействии в рамках техприсоединения к ЕНЭС Малмыжского золото-медно-порфирового месторождения, а также иных перспективных проектов.

Подписанный документ предполагает координацию работы для обеспечения надежного электроснабжения существующих объектов РМК, а также в ходе развития электросетевых комплексов регионов присутствия предприятий компании.

ФСК ЕЭС к настоящему моменту проведен анализ возможной схемы электроснабжения Малмыжского золото-медно-порфирового месторождения в Хабаровском крае, которая предполагает мероприятия, связанные, в том числе с развитием сетевой инфраструктуры 220 и 500 кВ. Запасы перспективного месторождения оцениваются в 5,1 млн тонн меди и 278 тонн золота. Планируемая потребность в мощности – до 250 МВт.

В 2018 году ФСК ЕЭС завершила работы по технологическому присоединению Михеевского ГОКа (Челябинская область, входит в Группу РМК) в объеме максимальной заявленной мощности – 80 МВт.

Комментирует Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров: «Присоединение и электроснабжение крупных горнодобывающих предприятий – большое направление работы ФСК. Особенно применительно к Дальнему Востоку. Оно дает комплексный эффект – как для якорных потребителей, так и для прилежащих территорий».

Комментирует Президент РМК Всеволод Левин: «Малмыжское месторождение относится к разряду мировых. Проект такого масштаба требует серьезных инвестиций в инфраструктуру и предъявляет повышенные требования к надежности поставщиков и предлагаемых ими решений. Предыдущий опыт совместной работы Русской медной компании с Федеральной сетевой компанией – пример такого эффективного взаимовыгодного сотрудничества. Поэтому мы рады обрести в лице ФСК партнера в новом амбициозном проекте освоения Малмыжского месторождения в Хабаровском крае».

Малмыжское золото-медно-порфировое месторождение было открыто в 2006 году. Группа РМК планирует построить на месторождении современный горно-обогатительный комбинат, который будет перерабатывать до 35 млн тонн руды в год. Инвестиции в проект составят порядка 115 млрд рублей. Общий объем отчислений в бюджеты разного уровня и внебюджетные фонды за время работы предприятия превысит 100 млрд рублей.

ФСК ЕЭС – одна из крупнейших в мире по протяженности линий и трансформаторной мощности публичных электросетевых компаний. В зоне ответственности находятся 143,6 тыс. км высоковольтных магистральных линий электропередачи и 947 подстанций общей установленной мощностью более 347,3 тыс. МВА. Входит в ПАО «Россети» – крупнейший энергетический холдинг страны, которому принадлежит 80,13% акций компании.

Группа РМК входит в тройку крупнейших производителей меди в России. В ее составе горнодобывающие и металлургические предприятия в Новгородской, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областях России, а также в Актюбинской области Республики Казахстан. РМК выпускает медный концентрат, медные катоды и медную катанку, а также цинковый концентрат, аффинированное золото и серебро. РМК владеет 23 лицензиями на разведку и добычу минеральных ресурсов в России и Казахстане. Запасы медной руды компании превышают 2,6 млрд тонн, запасы меди – более 12 млн тонн. Производственные мощности компании позволяют ежегодно выпускать 220 тыс. тонн медных катодов и 235 тыс. тонн медной катанки.