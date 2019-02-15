Специалисты филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» обращаются в суд с исками о взыскании фактически понесенных расходов на подключение к сетям энергокомпании. На сегодняшний день в отношении физических и юридических лиц направлено в суд порядка 40 исков. Общая сумма судебных решений в пользу филиала составляет два миллиона рублей.

По данным юридического отдела сетевой компании, в 65 процентов случаев претензии предъявлены в адрес рядовых граждан, которые не исполнили свои обязательства по договору технологического присоединения в срок. Типичный случай: заявитель направляет в Хабаровские электрические сети документы на подключение дачного дома, оплачивает по договору 550 рублей, компания подводит сети к участку, расходуя сотни тысяч рублей, но энергообъекты остаются невостребованными – дачник изменил решение и не подключился.

— Тем самым гражданин нарушил существенные условия договора. При этом филиал свои обязательства полностью исполнил, построив до границ земельного участка заявителя новую линию электропередачи. По одному из исков 142 тысячи рублей были предъявлены жителю Хабаровска к возмещению в судебном порядке, — комментирует Екатерина Давыдова, юрисконсульт Хабаровских электрических сетей.

На текущий момент для погашения долга судебными приставами арестованы все банковские счета недобросовестного заявителя и введены ограничения на регистрационные действия в отношении личного транспортного средства. Мужчина также ограничен в своих передвижениях за пределами государства и в возможностях проведения банковских денежных операций.

Хабаровские энергетики напоминают: заключение договора на технологическое присоединение влечет за собой обоюдную ответственность сторон. Основными обязательствами заявителя перед сетевой компанией является своевременная оплата услуги, подготовка к принятию мощностей и выполнение всех указанных технических условий договора мероприятий для присоединения к электросетям, обязательное извещение о своей готовности сетевой организации, а также подписание акта об осуществлении технологического присоединения после фактического подключения.