Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами протезно-ортопедическими изделиями осуществляется в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 года № 2347-р в пределах средств Федерального бюджета, выделенных на данные цели. Порядок обеспечения инвалидов техническими средствами, протезно-ортопедическими изделиями утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации № 240 от 07.04.2008 года.

В 2018 году на закупку технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий выделено 226,51 млн. рублей, а на компенсацию самостоятельно приобретенных технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий 34,7 млн. рублей. Всего финансирование составило 262,26 млн. рублей.

В рамках проведенных закупочных процедур заключено 223 государственных контрактов, по которым инвалидам выдано 2 млн. 996 тыс. 865 шт. технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий на сумму 226 млн. 042,4 тыс. рублей.

В соответствии с действующим законодательством гарантированное государством право инвалида на обеспечение за счет средств федерального бюджета техническими средствами реабилитации, предусмотренными индивидуальной программой реабилитации инвалида, осуществляется путем предоставления этих средств в натуре или посредством выплаты денежной компенсации, если данные средства не могут быть предоставлены инвалиду и инвалид приобрел соответствующее изделия за собственный счет. В течении 2018 года инвалидам выплачена компенсация на сумму 34 млн. 753 тыс. рублей за 169,99 тыс. различных технических средств реабилитации.

В 2018 году в Хабаровское региональное отделение обратилось 12150 инвалидов, от которых было принято 43 тыс. 275 заявок на обеспечение различными видами средств реабилитации, процент обеспечения составил 87,85%. За счет средств Федерального бюджета инвалиды получили:

— кресло-колясок различных модификаций 1 370 шт.,

— 9 501 шт. протезно-ортопедических изделий,

— специальных средств при нарушении функции выделения 404 тыс. 584 шт.,

— абсорбирующего белья и подгузников более 2 млн. шт.,

— инвалидам по слуху предоставлено 758 слуховых аппаратов, 172 жидкокристаллических телевизора для приема программ со скрытыми субтитрами на сумму, 110 телефонных устройства с текстовым выходом, 306 сигнализаторов звука;

— оказано 5828 часов сурдоперевода;

— для инвалидов с нарушением зрения закуплено и выдано 356 специальных устройств для «чтения говорящих книг» и коррекции слабовидения, 296 шт. медицинских термометров и тонометров, способных озвучивать показания.

Все виды технических средств реабилитации перед поставкой инвалидам проходят комиссию на соответствие техническим требованиям с участием общественных организаций инвалидов, в 2018 году проведено 188 таких проверок.