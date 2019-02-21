21 февраля 2019 года на территории города Хабаровска наблюдается задымление. По информации Краевого центра экологического мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и Роспотребнадзора, превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода в пробах атмосферного воздуха не зарегистрировано.

По данным космического мониторинга, на территории региона за прошедшие сутки было зафиксировано 25 термических аномалий, за сегодняшний день более 40. Преимущественно все они находятся на территории Хабаровского муниципального района, в основном это загорание сухой растительности в труднодоступной местности. Угроза от огня для населенных пунктов и объектов экономики нет. В то же время подразделения пожарной охраны оперативно реагируют и ликвидируют загорания травы и мусора в населенных пунктах и вблизи них.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю обращается ко всем жителям края с убедительной просьбой не жечь сухую растительность на территории населенных пунктов, в дачных и садовых обществах, в лесной зоне. Кроме этого. собственникам земель следует предпринять меры для уборки своей территории от горючих материалов, сухостоя, создать или обновить минерализованные полосы, чтобы не допустить распространение огня на большие площади и сохранить имущество.

Ситуация находиться на контроле специалистов Роспотребнадзора, Дальневосточного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, Правительства Хабаровского края. Ежедневно несколько раз в сутки замеры проб воздуха осуществляется стационарными постами Дальневосточного УГМС и подвижными лабораториями Роспотребнадзора в нескольких контрольных точках.